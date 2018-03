Latorcai: ma is meg kell küzdeni a szabadságunkért

2018. március 18. 22:17

Ma ugyanúgy meg kell küzdeni a szabadságunkért és függetlenségünkért, mint 1848-ban - hangsúlyozta Latorcai Csaba, a miniszterelnökség helyettes államtitkára, aki vasárnap részt vett a clevelandi magyarok március 15-i ünnepségén.

Latorcai Csaba az MTI-t arról tájékoztatta: a 12 magyar szervezet és nyolc egyházközösség részvételével megtartott ünnepségen elmondott beszédében Latorcai Csaba felidézte az 1848-as forradalom és szabadságharc meghirdetett céljait, hangsúlyozta: "A '48-as szabadságot és ragyogó helytállást vitte magával az emigrációba Kossuth Lajos, akinek hősiességét Clevelandban szobor őrzi".



A helyettes államtitkár a többi között hangsúlyozta: "A magyar kormány értékei és célkitűzései sokban megegyeznek azokkal, amelyeket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tűzött a zászlajára". Leszögezte, hogy a kormány egyetlen célja és feladata a magyarság érdekeinek védelme, jólétének biztosítása. "Az Európa nyugati felét sújtó népvándorlási hullámmal szemben az a szilárd meggyőződésünk, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amely a családok támogatására és megerősítésére, a becsületes munkára, a nemzedékek közötti egyetértésre és szolidaritásra épít, és amelyet a kétezer éves keresztény hit és kultúra összetart" - tett hozzá.



Az ünnepség után Latorcai Csaba az MTI-nek elmondta: ma sok országból sokféle módszerrel támadják a magyar szabadságot és függetlenséget, csakúgy, mint 1848-ban, de éppen 1848 hősei köteleznek a kitartásra küzdelmeinkben.



Arra a kérdésre, hogy miért éppen a clevelandi magyar közösséggel ünnepelt, a helyettes államtitkár elmondta: Cleveland az Egyesült Államokban élő magyar diaszpóra talán legemblematikusabb helye, ahol élénken őrzik és ápolják Kossuth Lajos emlékét. Utalt arra, hogy a hét elején New Yorkban, a manhattani Első Presbiteriánus templomban felavatták Kossuth Lajos testvérének, Kossuth Zsuzsannának is az emlékművét.



A clevelandi ünnepség után - amelyen több mint kétszázan tapsoltak a helyi cserkészcsapat műsorának - megkoszorúzták Kossuth Lajos Clevelandban emelt szobrát is.

MTI