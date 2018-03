Haldoklik az Angliában megmérgezett két orosz

Vlagyimir Putyin orosz elnök az újraválasztása utáni ünneplés közepette is talált néhány percet arra, hogy az Angliában március negyedikén ideggázzal megmérgezett Szergej és Julija Szkripal ügyéről nyilatkozzon. Putyin kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az ügyről először a sajtóból értesült. Az elnök szerint a volt kettős ügynököt és leányát nem orosz gázzal próbálták megölni, az orosz harcigázok azonnal hatnak, és Oroszország különben is eleget tett a vegyifegyverek betiltásáról szóló egyezménynek, készleteit megsemmisítette. Az elnöki nyilatkozat ellentétben áll Boris Johnson brit külügyminiszter hétvégi felvetésével, amely szerint bizonyítható, hogy Oroszországban még mindig tárolnak készleteket a novicsok nevű ideggázból.

Az orosz elnök egyébként azt is megjegyezte, hogy a gyilkossági kísérlet időzítése elterelheti a gyanút az orosz részességről, hiszen közvetlenül az elnökválasztás, és nem sokkal a labdarúgó-világbajnokság oroszországi megrendezése előtt, Moszkva nem veszélyeztette volna a jóhírét. Arra a kérdésre, hogy novicsok ideggáz okozta-e vagy sem azt, hogy az Angliában letelepedett, volt orosz kettős ügynök és leánya immár haldoklik a kórházban - míg a rosszullétük után segítségükre sietett, enyhe fertőzést szenvedett brit rendőr állapota szerencsére javult - talán határozottabb választ kaphatunk, mivel ténymegállapítás végett szakértő érkezett Angliába a vegyifegyverkezést ellenőrző nemzetközi szervezettől. Az intézmény laboratóriumi elemzése azonban két hétig is eltarthat. Közben tovább vizsgálják, hogyan kerülhetett a gyilkos ideggáz a két megmérgezett szervezetébe. Legújabban Szergej Szkripal borvörös BMW 320-as gépkocsiját vették vizsgálat alá. Feltehető, hogy az autó szellőzőberendezésébe keverték a gázt.

Az Angliában új életet kezdett volt orosz hírszerzők brutális megtámadása, különösen olyan módszerekkel, amelyek a lakosság biztonságát is veszélyeztetik, felháborodást keltett. Mivel nem először fordult elő, a kormány figyelmeztető diplomáciai ellenlépés mellett döntött, kiutasított 23 orosz diplomatát, akiknek egy héten belül távozniuk kell, visszavonta Lavrov orosz külügyminiszter meghívását hivatalos látogatásra és közölte, hogy brit díszvendégek, így királyi családtagok, nem látogatnak el a labdarúgó világbajnokságra. Válaszul az orosz hatóságok is azon nyomban kiutasítottak az országból 23 brit diplomatát, de tettek egy ennél erősebb lépést is: betiltották a kulturális kapcsolatokat ápoló intézmény, a British Council működését. Theresa May brit miniszterelnök ezért további intézkedések meghozataláról konzultál szakértőkkel, például orosz üzletemberek és befektetők angliai tevékenységének a korlátozásáról.