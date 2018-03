Molnár: teljesíthetetlen feltételek az együttműködéshez

2018. március 19. 18:01

Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott ellenzéki megbeszélésen. Molnár Gyula álláspontja átgondolására kéri az LMP-t és hétfőn az MTI-nek azt mondta, ezeken a mindenkinek feltételeket szabó tárgyalásokon "nem nagyon" kívánnak részt venni, nyitottak ugyan, de bizonyos határokat nem tudnak átlépni.

Az ellenzéki politikus azt követően nyilatkozott az MTI-nek, hogy az MSZP-Párbeszéd 58 egyéni országgyűlési képviselőjelöltje megbeszélést tartott Budapesten.



Molnár Gyula értékelése szerint az elmúlt napok politikai egyeztetései elkeserítőek, nagyon színvonaltalanok és a magyar emberek szempontjából sértőek is.



Azt kérte, az LMP gondolja át álláspontját, miszerint csak a teljes körű együttműködés jelenthet megoldást.



Úgy folytatta: megvárják az LMP keddi elnökségi ülését, de az egyeztetéseket nagyon hosszan nem kívánják húzni.



Az MSZP elnöke szerint az LMP is beszállt a Simicska-Orbán-vitába.



Molnár Gyula közölte, olyan vonat után nem futnak, amelyik nem akarja felvenni őket, és ha valaki úgy dönt, nem kíván egyeztetni, azt tudomásul veszik.



A pártelnök ugyanakkor jelezte, nyitottak a demokratikus ellenzék felé, hiszen van 51 egyéni választókerület, amely nyerhető.



Szerinte eddig csak az MSZP-Párbeszéd mutatott bizonyítékot arra, hogy kormányváltást akar: 46 helyen a Demokratikus Koalíció, 2 körzetben független jelöltek javára léptek vissza.



Molnár Gyula szólt arról is, tapasztalataik szerint miközben a Jobbik hangos az országos politikában, rendkívül visszafogott teljesítményt nyújt a helyi kampányokban.



Semmi sem igazolja vissza, hogy a Jobbik lenne az, amely valódi változást hozna - mondta. Hozzátette: "a Jobbik csak és kizárólag a Fidesz tartalékaként építi fel magát és ez nem jelent változást Magyarországon".



Szerinte két szobatárs, Orbán Viktor és Simicska Lajos vitájában a politika többi szereplőjének nem kell részt vennie.



Úgy értékelt, a Fidesznek kizárólag a pénzgyűjtés és nem az emberek a fontosak.



A pártelnök elmondta azt is, teljesen mindegy hány párt, kamupárt van a szavazólapon, az emberek bölcsek és el fogják tudni dönteni, helyben melyik jelölt lehet a Fidesz alternatívája.



Közölte, a választásokig hátralévő időben azzal foglalkoznak, ami a fontos az országnak, az oktatással, az egészségüggyel, a nyugdíj kérdésével.



Továbbra is hisznek abban, hogy a baloldali alternatíva képes a kormányváltásra - hangoztatta.

MTI