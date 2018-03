Karácsony ma Brüsszelben orbánozott

2018. március 19. 18:14

Karácsony Brüsszelben: Magyarország helye egy megújuló és szociális Európában van

Magyarország helye Európában van, egy megújuló és szociális Európai Unióban, amely minden magyar állampolgár számára a felemelkedés lehetőségét jelenti - hangsúlyozta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje hétfőn Brüsszelben.

Karácsony Gergely az Európai Parlament (EP) brüsszeli székházában tartott sajtóértekezletén elmondta, kétnapos látogatásának egyik célja, hogy "megvédje a magyar társadalmat a károkozástól, amelyet saját kormánya okozott neki Európában, hogy elmondja, április 8-án a magyar választópolgárok olyan kormányt juttathatnak hatalomra, amely nem ellopni, hanem felhasználni akarja az uniós pénzeket, és amely nem állítja azon hamis dilemma elé Magyarországot, hogy Brüsszel vagy Budapest".



"Pontosan tudjuk, hogy mind a kettő mi vagyunk" - fogalmazott.



Hangsúlyozta, véleménye szerint az EU-t érő egyik legnagyobb kihívás "az a fajta betegség, amit leginkább orbánizmusnak lehetne nevezni, amely különböző, nemzeti érdekeknek álcázott részérdekek mentén megpróbálja a populizmus erejét felhasználva szétverni az európai egységet".



Mint mondta, a megoldást azonban nem a status quo megőrzése jelenti, az EU-nak tovább kell mennie azon az úton, ahol a gazdasági és politikai egységet társadalmi egység is követi.



Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje aláhúzta: tárgyalásain arról szeretné meggyőzni az uniós vezetőket, hogy "ne azonosítsák az Orbán-kormány politikáját a magyar társadalom akaratával".



"Orbán Viktornak semmilyen felhatalmazása nincs arra, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból vagy pedig szamárpadra ültesse az EU-n belül" - húzta alá, hozzátéve, "nem szeretné elérni azt a helyzetet, hogy a magyar társadalmat büntessék a kormány demokráciarombolása, oroszbarátsága és korrupciója miatt".



Kitért arra is, hogy egy esetleges kormányváltás után "hathatós lépéseket fognak tenni a korrupció felszámolása és az elmúlt időszak csalássorozatainak feltárása érdekében", csatlakoznának például az Európai Ügyészséghez is.



Karácsony azon véleményének is hangot adott, hogy jobban és másra kellene felhasználni az uniós fejlesztési forrásokat, értelmetlen beruházások helyett ugyanis a legfontosabb a humántőke fejlesztése, az egészségügy, az oktatás, a vidék és a környezetvédelem "talpra állítása" lenne.



A politikust megkérdezték az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, Magyarországgal szembeni esetleges jövőbeli eljárásról. Leszögezte: el kell kerülni, hogy a lakosságot büntessék a kormány vitatott intézkedései miatt, azon kell dolgozni, hogy kormányváltás legyen, és ne legyen az EU-nak szüksége olyan szankciókra, amelyek adott esetben egyébként joggal merülnek fel a magyar kormány politikájával szemben.



Karácsony Gergely többek között az egészségügyért, az oktatásért és a regionális fejlesztésekért felelős uniós biztosokkal fog találkozni Brüsszelben.

MTI