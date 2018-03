Az NVI megkezdte a levélcsomagok postázását

2018. március 19. 22:40

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfőn megkezdte a levélcsomagok postázását a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgároknak - jelentette be az iroda elnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Pálffy Ilona közölte, csaknem 366 ezren regisztráltak eddig és még ötezer regisztrációs kérelem érkezett az NVI-hez. A napokban majdnem 316 ezer levélcsomagot adnak postára, mintegy 48 ezret vasárnap szállítanak ki arra a 12 külképviseletre, amelyen személyesen vehetik át a választók. Az újabb jelentkezőknek folyamatosan gyártják a csomagokat.



A regisztrációs határidő március 24-én délután jár le, így az addig jelentkezőknek később még kiküldik a csomagokat. Négy éve sokkal kevesebb, 192 ezer regisztrációs kérelem érkezett - emlékeztetett.



A levélcsomagok kiküldésével meg kellett várni az országos pártlista - melyen végül 23 párt szerepel - jogerőre emelkedését. A határon túliak csak az országos párlistán szavazhatnak, egyéni jelöltekre nem.



Elmondta, akik a külképviseletre kérték a levélcsomagot, azok március 26-ától vehetik át, és akár már aznap, ugyanott le is adhatják a kitöltött levélszavazatukat a külképviseleteken kihelyezett urnákba. A levélcsomagoknak postán a választást megelőző szombat éjfélig kell beérkeznie az NVI-hez.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy aki a külképviseletre kérte a levélcsomagját, az csak személyesen veheti át, meghatalmazással még a közeli családtag sem kaphatja meg.



Elmondta, Magyarországon is vannak olyan határhoz közeli helyek - például Mátészalka, Makó, Letkés, Nyírbátor vagy Békéscsaba - ahol átvehetik a levélcsomagokat, akik korábban oda kérték.



Pálffy Ilona a sajtótájékoztatón bemutatta a levélcsomagokat. A nagy boríték a szavazás menetét leíró tájékoztató mellett egy azonosító nyilatkozatot, egy válaszborítékot tartalmaz, valamint egy kisebbet, amibe a pártlistás szavazatot kell tenni.



Pálffy Ilona arról is beszámolt, hogy eddig csaknem 50 ezren jelezték, hogy átjelentkezéssel szavaznának, de erre még április 6-án délutánig lehetősége van a választóknak. 2014-ben 128 ezren kértek átjelentkezést - fűzte hozzá.



Külképviseleti szavazásra március 31-éig lehet jelentkezni, és eddig ezt 33 416-an jelentkeztek be a külképviseleti névjegyzékbe. Emlékeztetett arra, hogy ez az adat négy éve 28 ezer volt, tehát már most többen vannak, mint 2014-ben, a szavazás napján - mondta. Közölte, Londonba már 5433-an jelentkeztek be, és arra számítanak, hogy 7 ezernél többen lesznek.



Az NVI elnöke közölte azt is, összesen 1665 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba, ebből 78 visszalépett, vagy visszavonta a jelölést, továbbá 15 nyilvántartásba vétel még nem jogerős.



A legtöbb jelölt a Nógrád megyei 1-es választókerületben van, itt 34-en szerepelnek majd a szavazólapon. Borsod-Abaúj-Zemplén megye két választókerületében 31-31 jelölt indul, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik választókerületében 30, valamint Békés megye két választókerületében ugyancsak 30-30.



A legkevesebb jelölt Budapest 7-es egyéni választókerületében indul; itt csak hatan lesznek a szavazólapon.



Pálffy Ilona kitért arra is, hogy a nemzetiségiek regisztrációja március 23-án zárul, és eddig 59 127-en regisztráltak, hogy a választáson a saját nemzetiségükre szavazhassanak. A legtöbben a németek regisztráltak, 31 685-en, így, az NVI elnöke szerint, nekik jó esélyük van arra, hogy teljes jogú képviselőjük legyen az új országgyűlésben.



Arról is beszélt, hogy március 23-a a határideje annak, hogy az egyéni jelöltek és az országos listát állító pártok delegáljanak a 10 ezernél is több szavazatszámláló bizottságba. Pálffy Ilona szerint ugyanakkor jelenleg "siralmasan" kevés embert delegáltak; hétfőig mindössze 1461-t. Ebből a Fidesz-KDNP 1171-et, a Jobbik 97-et, az MSZP-PM 155-öt, a DK 38-at delegált.



Az NVI elnöke ezért arra kérte valamennyi pártot és jelöltet, fogjanak össze, hogy minden szavazókörben legyen delegált, aki segíti a szavazatszámláló bizottságok munkáját.

MTI