A magyarok 82 százaléka támogatja a határkerítést

2018. március 19. 22:49

A magyarok 82 százaléka támogatja a határkerítést, és tízből majdnem nyolcan ellenzik a kvótarendszert - írta a Nézőpont Intézet az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A közvélemény-kutatás szerint a határkerítés támogatottsága az ellenzéki szimpatizánsok körében is átlagosan 70 százalék. A Jobbik-támogatókat nézve 85, a Lehet Más a Politika (LMP) táborán belül 74, a Demokratikus Koalíció (DK) támogatói körében 65, az MSZP szimpatizánsai körében 49 százalék támogatja a déli határon épített határkerítést.



Az uniós kvótarendszer bevezetésével kapcsolatban az ellenzéki pártok támogatói is a kormány álláspontjával értenek egyet, átlagosan 63 százalékuk ellenzi a migrációs kvótát. Az elutasítás aránya a Jobbik táborán belül 76, az LMP tábor esetében 65, a DK táborát nézve 50, az MSZP támogatói körében 46 százalék - közölte az intézet.



A felmérés arra is kitért, hogy a felnőtt népesség kétharmada, 68 százaléka szerint a pártok közül a Fideszre igaz leginkább, hogy ellenzi a bevándorlást. Ezzel szemben tízből öten, a kérdezettek 53 százaléka bevándorláspártinak tartja valamely ellenzéki pártot.



A Nézőpont Intézet a V4-es partnerországokban - Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában - is megvizsgálta a magyar határkerítés elfogadottságát. Az adatok alapján Lengyelországban és Szlovákiában 60-60, míg Csehországban 55 százalék volt a kerítésről az elmúlt egy évben baráti, ismerősi körben beszélők között azok aránya, akik örülnek a magyar határkerítésnek.



A Nézőpont Intézet telefonos közvélemény-kutatását 2018. március 9-14. között végezték ezer ember megkérdezésével. A lengyeleket, cseheket és szlovákokat 2018. január 18. és február 13. között kérdezték meg, és országonként ezer embert hívtak fel. A minta országonként reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A maximális mintavételi hiba 3,2 százalék - olvasható a közleményben.

MTI