Hároméves a magyarországi görögkatolikus metropólia

2018. március 19. 22:51

Imaórát és ünnepséget tartottak hétfőn Debrecenben abból az alkalomból, hogy Ferenc pápa három évvel ezelőtt, a 2015. március 19-én kelt apostoli konstitúcióval megalapította a Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyházat.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita történelmi eseménynek nevezte a görögkatolikus metropólia létrejöttét.



Emlékeztetett arra, hogy a pápa Debrecent jelölte ki a metropólia központjának, egyidejűleg főegyházmegyei rangra emelte a hajdúdorogi egyházmegyét, egyházmegyei rangra a korábbi miskolci exarchátust, és megalapította a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegyét. Reményét fejezte ki, hogy "jelenlétük áldás lesz Debrecen számára".



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen egyébként görögkatolikus polgármestere arról beszélt, hogy a város történetében fontos a hit, a valláshoz kötődés.



A református egyház erős bázis a "kálvinista Rómában", de a város nyitottságát jelzi, hogy több mint 300 éve visszafogadták a római katolikusokat, és ma mindent megtesznek azért, hogy a görögkatolikusok is otthon érezzék magukat Debrecenben - mondta a polgármester, s utalt arra az épületre, amelyet az önkormányzat biztosított a metropólia elhelyezéséhez.



Papp László köszöntőjében fontos értéknek nevezte az egyházak debreceni együttműködését.



Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Debrecen korábbi polgármestere különleges dokumentumot ajándékozott az évfordulón a metropóliának. A II. Rákóczi Ferenc által aláírt eredeti dokumentum az első görögkatolikus család letelepedését engedélyezte Debrecenben.



Kósa Lajos kiemelte, hogy az engedélyt 1703-ban örökös főispánként adta ki II. Rákóczi Ferenc, aki csak később lett erdélyi fejedelem. Az oklevél tartalmazta azt a kiváltságot, hogy a városba települő "görögöket" - akik hűségesen szolgálják az ő ügyét - baj ne érhesse, és a saját ügyeikben maguk dönthessenek.



A miniszter, mielőtt átadta a dokumentumot Kocsis Fülöp érsek-metropolitának és az oklevél másolatát Papp László polgármesternek, arról beszélt, hogy "Debrecent mindig a hit tartotta meg".



"A makacs kálvinság felszíne alatt ma is az erős szolidaritás jellemzi Debrecent, a hit és a magyarság egyik fellegvárát" - mondta Kósa Lajos, hozzátéve: az összefogás ma is kötelesség, amikor Európában "védekeznünk kell egy olyan invázió ellen, ami alapvetően veszélyezteti identitásunkat, hitünket".

MTI