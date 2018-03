Vágó Gábor élő adásban kért bocsánatot Gyurcsánytól

2018. március 20. 00:06

Az LMP-s politikus a vasárnapi egyeztetést követően tett utalást arra, hogy a vendégfogadó oldalon valaki részeg lehetett, Gyurcsányék ezt kikérték maguknak és közölték: jogi elégtételt vesznek. A zöldpárti jelölt most az ATV Egyenes beszédben kért bocsánatot Gyurcsánytól a mostani és múltbeli ügyekért.

„Ezúton is bocsánatot kérek tőle, ha bármikor is megbántottam volna akár a múltban, akár most”- jelentette ki a műsorban Vágó Gábor, amikor Rónai Egon a tegnap esti tárgyalást követően elmondottakról kérdezte. Mint ismert, Vágó azt nyilatkozta a megbeszélés után, hogy „ha én részeg vagyok és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkínálom whiskey-vel”. Az LMP-s politikus a műsorban elmondta, elsősorban szellemi részegségre gondolt, mégpedig annak kapcsán, hogy a DK vezetői szerinte egyszer azt üzenték, hogy nyitottak a Jobbikkal való tárgyalásra, aztán azt, hogy mereven elzárkóznak ettől.

A műsorban elmondta, elsősorban azért kér bocsánatot, mert úgy érzi, ez az egyetlen módja, hogy az együttműködés folytatódni tudjon. Hozzátette: az LMP politikai közösségétől is bocsánatot kell kérnie, mert ők jövőpártiak, megjegyzése pedig „inkább a múltra vonatkozott”.

Bocsánatot kér Gyurcsánytól, hogy azt mondta, részeg volt?- tette fel tisztázandó a kérdést Rónai Egon, mire Vágó Gábor úgy felelt: „igen”.

Vágó szerint attól lett tegnap idegesebb a kelleténél, amikor számukra nyilvánvalóvá vált a tárgyaláson a DK Jobbikkal kapcsolatos álláspontja, pedig a párt elnökének március 15-ei beszédét követően az LMP-nél „felcsillant a szemünk”- mondta.

Rónai Egon megkérdezte a politikustól, hogy ezekszerint félreértették Gyurcsány Ferencet, mire Vágó elmondta: úgy értelmezték a szavait, hogy választás utáni teendőkről csak akkor van értelme egyeztetni, ha „előtte van épkézláb koordináció”.

Arról, hogy milyen hangulatban folyt az ellenzéki megbeszélés, elmondta, „amikor Gyurcsány Ferenc kissé hosszan beszélt” arról, hogy milyen a DK Jobbikhoz való viszonya, „Szél Bernadett értelmező kérdéseket tett fel, és kissé udvariatlan módon ledorongolták”. Gyurcsány előtte szintén az Egyenes beszédben másképp emlékezett a történtekre, a DK elnöke szerint a szavába vágtak és pökhendi módon beszéltek vele.

„Másik mozit nézünk” - reagált erre Vágó Gábor, aki szerint ő volt az tegnap este, aki többféle variációt is felvetett az együttműködésre vonatkozóan, melyek között állítása szerint olyan is volt, amit elfogadva a DK-nak nem is kellett volna leülni a Jobbikkal, „de ezek elől is elzárkóztak”.

Mint mondta, ők kiléptek a komfortzónájukból, hogy elmenjenek a tárgyalásra, még Gyurcsány Ferenc székébe is beült, ami „ambivalens” érzéseket keltett benne, de azt gondolják, szükség van az együttműködésre, ezért mentek el.

Közölte, a Jobbikkal való megbeszélést követően pártjuk országos elnöksége megbeszéli a dolgot és utána ugyanúgy tárgyalásra hívják a pártokat a további egyeztetésekkel kapcsolatosan. Arra a kérdésre, hogy hajlandóak lennének-e viszonozni a DK gesztusát másik kerületben, akik visszaléptek Szél Bernadett javára, Vágó Gábor azt mondta: nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy bármi történjen a következő hetekben, akkor is, „ha mindenki egy asztalhoz ül, akkor is, ha párosával egyeztetnek” a pártok.

