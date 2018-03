A Fehér Ház tiltakozott Abbász sértő megjegyzései miatt

2018. március 20. 09:11

A Fehér Ház hétfőn tiltakozott Mahmúd Abbász palesztin elnöknek az Izraelben akkreditált amerikai nagykövetre tett megjegyzései miatt.

Mahmúd Abbász hétfőn a Rámalláhban mondott beszédében David Friedman amerikai nagykövetet "kutya kölykének" nevezte, ami az arab világban nagy sértésnek számít.



"Eljött az ideje, hogy Abbász elnök válasszon a gyűlöletkeltő retorika, valamint a népe életszínvonalának javításához, a békéhez és felvirágzáshoz vezető konkrét erőfeszítések között" - szögezte le válaszul Jason Greenblatt, az amerikai elnöknek a palesztin-izraeli konfliktus ügyében illetékes különmegbízottja.



Közleményében kiemelte, a Trump-kormányzat tagjai, képviselői elleni inzultusok ellenére is Washington "elkötelezett a palesztinok és a békés egymás mellett éléshez vezető változások mellett". Leszögezte egyúttal, hogy "béketervünket akkor véglegesítjük és mutatjuk be, amikor ehhez meglesznek a feltételek".



"Kutya kölyke. A telepesek a saját földjükön építkeznek?" - mondta a ciszjordániai Rámalláhban a palesztin elnök Friedman nagykövetnek címezve, azt követően, hogy amerikai tisztségviselők és David Friedman is kijelentették, hogy a megszállt palesztin területeken létrehozott zsidó telepek Izrael részei. Abbász élesen bírálta Donald Trump elnök döntését az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe helyezéséről, illetve az ENSZ palesztin menekültügyi ügynökségének (UNRWA) adott amerikai támogatás leállítását is.



A palesztin elnök - a jelentések szerint - elmondta még: jóllehet, kapacitálják őt, hogy Washingtonba utazzék, de nem ért egyet Donald Trump politikájával. "Mit várhatunk egy ilyen kormányzattól? Nyomást gyakorolnak rám, hogy utazzak Washingtonba Trump programjának legitimálása végett, de nem értettem egyet és soha nem értek egyet azzal, hogy feladjam elveinket vagy a palesztin nép jogait" - jelentette ki Mahmúd Abbász.

MTI