Egyre több német városban nő a migránsok aránya

2018. március 20. 10:37

Vannak olyan városrészek, ahol a lakosok csaknem fele már migrációs hátterű. Többen is arról számoltak be, hogy sok német azért adja el lakását, mert lehetetlen együtt élni a bevándorlókkal, szemetelnek és zaklatják is a házban élőket – hangzott el az M1 Híradójában.

A hamburgi Schanzenparkban napközben is nagy a forgalom. Sokan itt töltik a szabadidejüket, ide járnak futni. A helyiek elmondása szerint azonban a parkot a bűnözők is kedvelik. A rendőrség mindeddig nem tudta felszámolni az itt működő hálózatokat. Rejtett kamerával egy férfit is sikerült felvenni, aki épp drogot árul.

A zöld terület a bevándorlók kedvelt találkozóhelye is. Egy migránsokból álló csoport például tüzet is rakott, a helyiek ezért inkább elkerülik a környéket.

Máshol is hasonló a helyzet

Hamburg egyik régi negyedében, a parktól délre elterülő, úgynevezett Schanzenviertel városában néhány évvel ezelőtt a házakon lévő névtáblákon még szinte csak német neveket lehetett olvasni. A tömeges bevándorlás kezdete óta viszont egyre több az idegen név. 2015 óta a városrész jelentősen megváltozott, a házak és a környék is rossz állapotban van – mondta el az egyik helyi buszsofőr.

A többi német tartományban is hasonló a helyzet. Baden-Württembergben egy férfi azért adta el a lakását, mert migránsokat telepítettek a szemközti lakásba, négy kíséret nélküli kiskorút. Egy másik férfi azért tart kutyát, hogy ne kelljen félnie. Noha nem támadtak rá, de elmondása szerint többször is megfenyegették a migránsok.

Közben folyamatosan építik a konténerlakásokat Németországban. Az egyik komplexumban, ahol csaknem kétezren laknak, az M1 munkatársai szerettek volna felvételeket készíteni, azonban a stábot nem engedték forgatni.

hirado.hu - M1 Híradó