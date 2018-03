Hivatalosan is megállapították Cerar lemondását

2018. március 20. 12:20

A szlovén nemzetgyűlés kedden hivatalosan is megállapította Miro Cerar szlovén miniszterelnök lemondását - jelentette a szlovén közszolgálati televízió (RTV). A kormányfő és a kormány ügyvivőként tevékenykedik tovább utódja hivatalba lépéséig.

Cerar a parlamentben mondott beszédében kiemelte: 2014-ben kormányfővé választása után megígérte, hogy tisztelni fogja az alkotmányos rendet, lelkiismeretesen és minden erejével Szlovénia jólétéért fog dolgozni. Mint mondta, éppen a lelkiismerete miatt mondott le szerdán, miután a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a kormány csaknem egymilliárd eurós kiemelt projektjéről, a Koper-Divaca vasútvonal egy 27 kilométeres szakaszán tervezett második vágány építéséről tavaly szeptemberben rendezett népszavazás eredményét.



Úgy vélte, az utóbbi hetek történései nem Szlovénia jólétét szolgálták, hanem a választásokra készülő politikai és egyéb szereplők érdekeit.



A politikus beszédében kitért a közszférában dolgozók sztrájkjára is. Az elmúlt két hónapban több tízezren tüntettek béremelést követelve a kormánytól. Cerar szerint a demonstrálók az eddigi kormányt akarták felelőssé tenni azokért a bérkorlátozásokért, amelyeket még 2012-ben a gazdasági válság miatt hoztak Szlovéniában. Az új kormánynak tovább kell tárgyalnia a szakszervezetekkel - tette hozzá.



Megismételte azon korábbi kijelentését, hogy az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 2014-ben volt, amikor ő átvette a vezetését. Ezt mindenki tuja, ha nem is akarja bevallani - mondta.



A kormány mostantól korlátozott jogkörökkel működik tovább, csak sürgős esetekben hozhat döntéseket. Nem javasolhat új törvényeket és a már meglévők módosítását.



A parlament feloszlatását és az előrehozott parlament választások pontos időpontját azután jelentik be, hogy Borut Pahor államfő konzultál a parlamenti pártokkal. Az államfő korábbi közlése szerint az előrehozott választásokat május második felében rendezhetik meg. A parlamenti választásokat az eredeti menetrend szerint június 10-én kellene megtartani.

MTI