Gyurcsány elfogadja Vágó bocsánatkérését

2018. március 20. 12:51

Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba elfogadja Vágó Gábor bocsánatkérését, és eláll az ellene indított pertől – tudta meg az atv.hu. A DK visszavárja az LMP-t.

Elfogadja Vágó Gábor bocsánatkérését a Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, és Molnár Csaba ügyvezető alelnök, és elállnak a pertől – tudta meg az atv.hu. Portálunk exkluzív információi szerint a DK ezenkívül visszavárja az LMP vezetőit, hogy tárgyaljanak a választási együttműködésről.

Mint ismert, a Vágó Gábor a vasárnapi egyeztetést követően tett utalást arra, hogy a vendégfogadó oldalon valaki részeg lehetett, Gyurcsányék ezt kikérték maguknak és közölték: jogi elégtételt vesznek. A zöldpárti jelölt most hétfőn az ATV Egyenes beszéd című műsorában kért bocsánatot Gyurcsánytól a mostani és múltbeli ügyekért.

„Ezúton is bocsánatot kérek tőle, ha bármikor is megbántottam volna akár a múltban, akár most” - jelentette ki a műsorban Vágó Gábor, amikor Rónai Egon a tegnap esti tárgyalást követően elmondottakról kérdezte. Mint ismert, Vágó azt nyilatkozta a megbeszélés után, hogy „ha én részeg vagyok és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkínálom whiskey-vel”. Az LMP-s politikus a műsorban elmondta, elsősorban szellemi részegségre gondolt, mégpedig annak kapcsán, hogy a DK vezetői szerinte egyszer azt üzenték, hogy nyitottak a Jobbikkal való tárgyalásra, aztán azt, hogy mereven elzárkóznak ettől.

A műsorban elmondta, elsősorban azért kér bocsánatot, mert úgy érzi, ez az egyetlen módja, hogy az együttműködés folytatódni tudjon. Hozzátette: az LMP politikai közösségétől is bocsánatot kell kérnie, mert ők jövőpártiak, megjegyzése pedig „inkább a múltra vonatkozott”.

