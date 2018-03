A "Soros-szervezetek" vizsgálatát követeli a Fidesz

2018. március 20. 13:16

A Fidesz felszólítja a hatóságokat, hogy minden részletében vizsgálják ki a "Soros-szervezetek" Magyarország ellen irányuló tevékenységét - jelentette be a párt kommunikációs igazgatója kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: hangfelvétel bizonyítja, hogy ezek a szervezetek "egészen elképesztő módon" külföldi kormányokon és Magyarországon is tevékenykedő külföldi vállalatokon keresztül akarják zsarolni Magyarországot. Ezeknek a támadásoknak pedig az a céljuk, hogy Magyarországot meggyengítsék, és eltávolítsák a bevándorlás útjában álló magyar kormányt. Ugyanakkor gátlástalanul veszélyeztetik magyar emberek tízezreinek a munkahelyét - tette hozzá.



A The Jerusalem Post című izraeli lap közölt egy, a Magyarország elleni tevékenységet bizonyító hangfelvételt - folytatta -, amelyen Dénes Balázs, a Polgári Szabadságjogok Szövetsége Európáért elnevezésű szervezet vezetője beszél. Egy másik "Soros-szervezet", a Migration Aid egyik vezetője Siewert András pedig beismerte, hogy illegális adatgyűjtést folytattak a határzónában, a migránsok körében. Azt is elismerte, hogy Soros György kizárólag pénzügyi és politikai érdekből támadja Magyarországot - fogalmazott.



Ezért akarják az Orbán-kormány ellenében a bevándorláspárti ellenzéket hatalomra segíteni - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.



Kérdésre válaszolva, az ellenzéki pártok egyeztetéseit kommentálva úgy fogalmazott, hogy az szánalmas, kicsinyes hatalmi osztozkodás.



Ez is azt mutatja: az ellenzék nincs abban az állapotban, hogy felelősségteljes politikát kínáljon Magyarország számára - mondta a kommunikációs igazgató.

MTI