A DK az EBESZ-megfigyelőhöz fordul

2018. március 20. 14:20

A Demokratikus Koalíció (DK) az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Magyarországra delegált választási megfigyelőjéhez fordul a kamupártoknál felbukkant hamis ajánlások miatt és követeli, hogy a csalásban érintett fideszes jelöltek lépjenek vissza - közölte Oláh Lajos, a párt színeiben politizáló független országgyűlési képviselő kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Elmondta, a választási győzelem után valamennyi választókerületben vizsgálatot kezdeményeznek.



Oláh Lajos közölte, újabb és újabb választókerületben derül ki, hogy még a csekély számú aláírást sem tudták csalás nélkül ezek a pártok összegyűjteni.



Hozzátette, leginkább a Fidesz tűnik érdekeltnek abban, hogy a kamupártok jelölteket állítsanak, ugyanis ezek a jelöltek azokban a körzetekben tűntek fel, ahol reális esély van ellenzéki győzelemre, ahol "a Fidesznek félnivalója van".



Oláh Lajos úgy fogalmazott: "nem látszik megalapozatlannak az a feltételezés, hogy országos szervezettségű csalásrendszerrel van dolgunk, amely a kamupártok felhasználásával a Fidesz választási esélyeit hivatott javítani".



A DK-s politikus példaként említette, hogy az ő választókörzetében, amely a VI. és a VII. kerületet foglalja magába, valamint a XIV. kerületben a rendőrség már lefoglalta a Fidesz és a Lendület párt ajánlóívet. Hozzátette: az ő kerületében 341 olyan név van, amely megtalálható mind a Fidesz, mind a Lendület ajánlásain.



A csepeli körzetben 23 jelölt ajánlóívén elhunyt személyek adatai voltak. Ez azt valószínűsíti, hogy valamilyen "Kubatov-listából" másolták át az adatokat - mondta.



Oláh Lajos szólt az MSZP-ből kizárt és a XV. kerületben a Lendület jelöltjeként induló Móricz Eszterről is. Szerinte az ajánlásai között jó pár olyan van, amely az ottani fideszes jelölt, László Tamás ajánlásai között is feltűnik. Móricz Esztert is felszólította visszalépésre.



Gréczy Zsolt, a DK szóvivője a sajtótájékoztatón elmondta, Gyurcsány Ferenc DK-elnök és Molnár Csaba DK-alelnök elfogadja az LMP-s Vágó Gábor bocsánatkérését, elállnak a kilátásba helyezett pertől és visszavárják az LMP-t a demokratikus pártok tárgyalásaira.



Vágó Gábor a baloldali ellenzéki pártok vasárnapi egyeztetése után a sajtónak nyilatkozva részegséggel vádolta vendéglátóit.



A választási együttműködéssel kapcsolatos kérdésre a szóvivő elmondta, az LMP előtt két út áll: vagy önállóan indulnak a Jobbikhoz hasonlóan és ezzel az Orbán-kormányt segítik, vagy visszaülnek az MSZP és a DK tárgyalóasztalához és segítik a demokratikus oldal győzelmét.

MTI