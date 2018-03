Az NVB több plakátrongálási ügyben is döntött

2018. március 20. 16:47

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) több plakátrongálási ügyben is döntött keddi ülésén, a bizottság a plakátolásra vonatkozó törvényi előírások megsértését állapította meg.

Az NVB megállapította, hogy Zuglóban az MSZP-Párbeszéd jogsértően ragasztotta le a Momentum plakátját. A testület szerint szintén Zuglóban Tóth Csaba (MSZP-Párbeszéd) plakátjainak eltávolítása jogsértő volt, de a testület nem látta megalapozottnak, hogy a plakátokat Jelen Tamás (Fidesz-KDNP) megbízásából távolították volna el.



Az NVB megállapította, hogy jogsértően távolították el a Momentum plakátjait Csepelen a sétálóutcában és egy buszmegálló környékén, illetve a kecskeméti buszpályaudvaron. Az NVB ez utóbbi miatt 276 ezer forint bírságot szabott ki a plakátokat eltávolító Dél-Alföldi Közlekedési Központtal Zrt.-vel szemben.



Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslattal élni a Kúriánál.

Nem jogsértő a Jobbik Tuzson Bencéről készített plakátja

A Nemzeti Választási Bizottság 11:6 arányban úgy döntött kedden, hogy nem jogsértő a Jobbik Tuzson Bencéről készített fóti választási plakátja.

Az ügy előzménye, hogy a Jobbik fóti plakátjának szövege szerint "Az ön képviselője, Tuzson Bence 2014 óta egyszer ejtette ki Fót nevét az Országgyűlésben". A plakát ellen Tuzson Bence nyújtott be kifogást, és bizonyítékokat szolgáltatott arra, hogy a kijelentés nem igaz. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) megállapította, hogy az állítás valótlan, és a Jobbik megsértette a választási alapelveket.



A párt azonban fellebbezett, az NVB pedig 11:6 arányban megváltoztatta az oevb határozatát és a kifogást elutasította. A vitában Patyi András felhívta a figyelmet arra, a választási kampányban a tényállítás útján történő kampányolás rendkívül nagy védelmet és igen széles szabadságot élvez. Felidézte: a Kúria és az Alkotmánybíróság határozatai is rögzítették, hogy kampányidőszakban a véleménynyilvánítás határa a jelölt személyiségi jogainak megsértése, és amíg a kampányban a jelöltek alkalmasságáról, a kampány tárgyává tett üzenetek értelmezéséről van szó, a kijelentések valóságtartalma "csekély fokban vizsgálható". Vagyis - mint mondta - a kampányban a jelölteknek a negatív kampányt is tűrniük kell, és lehetőségük van arra, hogy hasonló eszközökkel ismertessék a saját álláspontjukat.



A vitában többen is úgy érveltek, hogy a plakát felirata valótlan tényállítást tartalmaz, így azt nem lehet alkotmányos védelemben részesíteni.



Az NVB határozatával szemben három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

