Politico: Az EU több tagállamát Kína "karjába lökheti"

2018. március 20. 16:52

Az Európai Unió végül több tagállamát, köztük Magyarországot is Kína "karjába lökheti" azzal, ha a liberális demokrácia alapelveinek megsértése miatt csökkenti részesedésüket a strukturális alapokból - írta kedden a Politico brüsszeli hírportál.

A véleménycikk szerint nagy a kísértés, hogy a jogállamisági elvek tiszteletben tartásához vagy a szolidaritáshoz kössék az uniós kohéziós pénzeket, a legnagyobb kedvezményezettek között ugyanis több olyan ország is van, amelynek kormánya módszeresen megsérti az EU értékeit.



Ezen elgondolás támogatói szerint ennek lehetősége "a jogállamiság és a menekültek elleni hadjáratuk újragondolására késztetné Orbán Viktor miniszterelnököt és másokat", de sokan nem számolnak azzal, hogy így például Magyarország és Lengyelország is még közelebb sodródhatna Kínához, amely több esetben már eddig is sikeresen megosztotta az uniós tagállamokat - hangsúlyozták a szerzők.



Rámutattak: félő, hogy a kínai beruházások erősíteni fogják Peking politikai befolyását az EU-ban, különösen a keleti és déli tagországokban, miközben több példa is volt már arra az elmúlt években, hogy valamely tagállam - főként Csehország, Görögország vagy Magyarország - megbontotta az egységet Kína számára fontos ügyekben.



"Az illiberális kormányok, köztük Orbáné, örömmel támogatják Kína politika álláspontját beruházások reményében (...) A közeledés Kínához kényelmes eszközt jelent befolyásuk növelésére az őket illiberalizmussal vádoló nyugati uniós országokkal és Brüsszellel szemben" - írta a hírportál.



A cikk szerint az Európai Uniónak figyelembe kell majd vennie a "kínai faktort", amikor dönt arról, hogy felhasználja-e nyomásgyakorlásra a strukturális alapokat a szóban forgó országokkal szemben a következő pénzügyi ciklusban.



"Bárhogy is döntenek, nem hagyhatják, hogy Magyarország és más országok Kína felé sodródjanak" - emelték ki.

MTI