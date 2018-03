Az Európai Bizottság éjfélig választ vár Lengyelországtól

2018. március 20. 21:15

Az Európai Bizottság továbbra is bízik benne, hogy Lengyelország kormánya megküldi válaszát a jogállamisági aggályokra a decemberben adott három hónapos határidő kedd éjféli lejártáig - jelentette ki Frans Timmermans, a brüsszeli testület első alelnöke.

Brüsszeli sajtótájékoztatóján Timmermans elmondta, hogy tájékoztatta az uniós tagországok európai ügyekkel foglalkozó minisztereit az utóbbi idők fejleményeiről.



Hangsúlyozta, hogy hivatalosan kedden éjfélkor jár le a határidő, amelyet Varsónak adtak az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, eddig soha nem alkalmazott eljárás december 20-i megindításakor. Emlékeztetett rá, a bizottság akkor közölte, ha három hónapon belül javulást tapasztalnak, készek visszavonni a javaslatot.



"Türelmetlenül várjuk a lengyel választ (...) Sürgősen megoldást kell találni" - fogalmazott.



Mint mondta, az esetleges választ alaposan elemezni fogják, megvizsgálják, hogy történt-e előrelépés az elmúlt időszakban, és áprilisban visszatérnek a kérdésre az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanácsban.



Timmermans beszámolója szerint a keddi ülés résztvevői között széles körű egyetértés volt azt illetően, hogy a kifogásolt lengyel igazságügyi reformot magyarázó, Varsó által bemutatott "fehér könyv" nem ad választ a bizottság ajánlásaira.



Kiemelte: a hatalmi ágak szétválasztása kapcsán nem csak a jogállamiság elvéről, hanem az Európai Unió működéséről is szó van, a bíróságok függetlensége ugyanis az egységes belső piac működése szempontjából is elengedhetetlen.



Michael Roth német külügyi államminiszter az "időhúzás" ellen szólalt fel. "Nem elég pusztán a tárgyalás kedvéért tárgyalni, remélem, a mai ülés világos jelzést küld, hogy az EU tagállamai támogatják az Európai Bizottságot ebben a fontos ügyben" - mondta.



Konrad Szymanski lengyel külügyminiszter-helyettes a tanácskozást követően megismételte álláspontját, amely szerint a reformintézkedések nem jelentenek veszélyt a jogállamiságra.



A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, mely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső esetben akár az érintett állam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására van szükség, amit szakértők szinte kizártnak tartanak.



Az utóbbi időben sok bírálat érte a lengyel kormányt, elsősorban amiért sokak szerint csorbítani kívánja az igazságszolgáltatás függetlenségét. Varsó szerint a vonatkozó törvénymódosítások azonban tökéletesen megfelelnek a jogállamiság elveinek.

MTI