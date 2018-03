Kiütötte a hollandokat a magyar pólóválogatott

2018. március 20. 22:54

A magyar férfi vízilabda-válogatott több mint három negyeden keresztül nem kapott gólt, így fölényesen, 13-1-re nyert Debrecenben Hollandia ellen a világliga európai selejtezőjének C csoportjában.

Märcz Tamás együttese ezzel százszázalékos maradt, és április 10-én a spanyolok vendégeként biztosíthatja be továbbjutását a szuperdöntőbe.



Férfi világliga, európai selejtező, C csoport:

Magyarország-Hollandia 13-1 (2-0, 2-0, 5-0, 4-1)



a magyar csapat gólszerzői: Erdélyi 3, Zalánki, Bátori, Vadovics 2-2 Mezei, Sedlmayer, Manhercz, Bedő 1-1



A két csapat tavaly decemberi összecsapásán 13-6-ra nyertek a magyarok. A Debreceni Sportuszodában rendezett keddi mérkőzésen elsősorban védekezésben kezdett rendkívül magabiztosan a világbajnoki ezüstérmes magyar csapat, Nagy Viktor olyan mértékű segítséget kapott a blokkoló társaktól, hogy igazából csak kötelező feladatokat oldott meg a kapuban. Támadásban már nem működött ennyire gördülékenyen a gépezet, de Erdélyi Balázs ötméteresével és Zalánki Gergő bombájával így is két gól volt az előny a nyitónegyedben.



A második felvonást Mezei Tamás centergólja vezette fel, majd sokáig nem történt semmi említésre méltó, mígnem a negyed vége előtt Märcz Tamás időt kért, a "felrajzolt figurát" pedig Bátori Bence fejezte be pontosan.



A nagyszünet után a válogatott újonca, Sedlmayer Tamás bombagóllal hálálta meg a szövetségi kapitány bizalmát, majd egy másik fiatal, Vadovics Viktor volt eredményes. Utóbbinak olyannyira megjött a lövő kedve, hogy néhány pillanattal később kipókhálózta a jobb felső sarkot. Erdélyi egy szemfüles góllal növelte a különbséget, majd Manhercz Krisztián is feliratkozott az eredményjelzőre egy ötméteres után.



A mérkőzés 25. percének végén megszületett az első holland gól, ekkor már Vogel Soma védett. A magyarok a hajrában sem álltak le a góllövéssel, így a vége 13-1 lett.



A csoport állása: 1. Magyarország 9 pont/3 mérkőzés, 2. Spanyolország 6/3, 3. Hollandia 0/4

A férfi világliga szuperdöntőjében Európát négy csapat képviseli: a csoportelsők és az esetleges rendező, vagy a csoportelsők és a legjobb csoportmásodik.

MTI