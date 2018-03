Szél Bernadett ma is elszállt

Szél: ma a kormányzás csupán a korrupció mellékterméke

Ma a kormányzás csupán a korrupciós mellékterméke, a fő cél a korrupció - jelentette ki Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje pártja alapítványának konferenciáján, hangsúlyozva: a közpénzlopás szintje akár egyetlen nap alatt is csökkenthető lenne, ha elfogadnák pártja erről szóló törvényjavaslatait.

Szél Bernadett az Ökopolisz Alapítvány keddi, a korrupció visszaszorításáról szóló rendezvényén garantáltan oligarchamentesnek nevezte az LMP-t, és hangsúlyozta: képesek arra, hogy a választók akaratát teljesítsék kormányon.



Kijelentette: a kormány rendszere addig működik, amíg jön a pénzutánpótlás, de nem képes a saját lábára állni, a gazdaság folyamatosan a külső betáplálástól függ. A nemzeti együttműködés rendszere a korrupcióra épül - folytatta -, de ha elzárják a csapokat, kártyavárként omlik össze.



A földprivatizációt földrablásnak nevezte és kijelentette: bárki kerül kormányra, ha nincs közös földvagyonunk, a kormány keze meg lesz kötve.



Szél Bernadett mindezek miatt is átláthatósági szabályokat sürgetett, például nyílt kampányszámlát. Az antikorrupciós törvények mellett független igazságszolgáltatást is szorgalmazott, megjegyezve a legfőbb ügyészről, ha Polt Péter egy kormányváltás után hajlandó lesz elvégezni a munkáját, és nem csak a fideszesek "pecsenyéjét akarja mosni", akkor maradhat, ha nem, akkor szakmailag alkalmatlan és távoznia kell.



Az LMP társelnöke az ellopott pénzek visszaszerzésére is ígéretet tett. Azt üzente a fideszes politikusoknak: nem lehet majd távozni az ellopott forrásokkal.



Lobbista nyilvántartás létrehozását is ígérte, mondván: átláthatóvá kell tenni a politikusok és az üzleti élet kapcsolatát, és teljes tilalmat hirdetett a szerződéskötésre offshore-cégekkel.



Kijelentette azt is: megerősítenék az Állami Számvevőszéket, bővítenék antikorrupciós feladataikat.

MTI