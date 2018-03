Az amerikai first lady fellép az internetes zaklatás ellen

2018. március 21. 09:28

Melania Trump, az amerikai elnök hitvese fellépést ígért kedden az internetes zaklatás ellen.

A first lady a legnagyobb internetes vállalatok és közösségi platformok vezetőit látta vendégül a Fehér Házban, hogy megvitassa velük az internet kedvező és kedvezőtlen hatásait, elsősorban a gyermekekre.



Melania Trump már a 2016-os elnökválasztási kampányban kifejtette, hogy Donald Trump elnökké választása esetén first ladyként elsődleges feladatának tekintené az internetes zaklatások elleni cselekvést és az internet biztonságáról folyó társadalmi eszmecsere élénkítését.



A kedd esti rendezvény az első nyilvános esemény volt, amelyet ennek a fontos problémának szentelt. Az eszmecserén jelen voltak az Amazon, a Snap, a Twitter, a Facebook, a Google és a Microsoft, valamint online biztonsággal foglalkozó két társadalmi szervezet vezető képviselői.



"Tisztában vagyok azzal, hogy vannak, akik szkeptikusan fogadják, miért éppen én foglalkozom ezzel a témával. Bírálnak elkötelezettségemért, de nem hagyok fel vele. Ez nem állíthat meg engem abban, hogy azt tegyem, ami helyes" - fogalmazott köszöntő beszédében Melania Trump. Majd leszögezte: "egyetlen cél miatt vagyok itt, azért, hogy segítsek a gyermekeknek és a következő nemzedékünknek".



A first lady elmondta: sok levelet kap olyan gyermekektől, akiket interneten keresztül zaklattak, vagy fenyegetve érzik magukat a közösségi oldalakon. "Azt hiszem, együttes erővel tehetünk azért, hogy a közösségi médiában a pozitív viselkedési normákat erősítsük" - fejtette ki.



A találkozó után Stephen Balkam, a Családi Online Biztonság Intézet elnök-vezérigazgatója az AP amerikai hírügynökségnek azt nyilatkozta: Melania Trump tényleg azon van, hogyan lehetne megismertetni a szülőkkel azokat az eszközöket, módszereket, amelyekkel megvédhetik gyermekeiket az internetes térben leselkedő veszélyektől.



Michael Beckerman, az Internet Szövetség elnök-vezérigazgatója írásos közleményben szögezte le, hogy a találkozó esélyt teremtett a források, ellenőrzési technikák és programok alaposabb áttekintésére, és ez "segíti a pozitív és biztonságos internetes tapasztalatokat".

MTI