Folytatódott Sarkozy őrizetbe vétel alatti kihallgatása

2018. március 21. 12:18

Folytatódott szerdán Nicolas Sarkozy volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása a 2007-es győztes elnökválasztási kampányához Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében.

A volt államfőt kedden reggel 8 órától éjfélig hallgatták ki, az éjszakát otthonában tölthette, majd szerda reggel 8 órától folytatódott a kihallgatás a Párizshoz közelii Nanterre-ban található korrupcióellenes hivatalban. Az őrizetbe vétel 48 órán át tarthat, azt követően vagy szabadon engedik vádemelés nélkül, vagy vizsgálóbíró elé szállítják, ahol ismertetik vele az ellene folyó eljárás megindítását vagy pedig egy későbbi időpontra idézik be ez utóbbi célból.



Az ügyben tanúként hallgatták meg kedden Brice Hortefeux-t, a volt államfő egyik legközelebbi politikai szövetségesét, aki több tárcát is vezetett 2007 és 2012 között. Ő kedd este szabadon távozhatott, s a Twitteren azt írta, hogy minden részletet elmondott, amelyek alapján "lezárható a tévedések és hazugságok sora".



A párizsi ügyészség az ügyben öt évvel ezelőtt indított eljárást ismeretlen tettes ellen aktív és passzív korrupció, befolyással való üzérkedés, okmányhamisítás, hűtlen kezelés, pénzmosás, bűnpártolás, valamint ezen bűncselekmények eltitkolásának gyanújával.



Az ügyészség eredetileg a volt államfőnek a Mediapart francia tényfeltáró hírportál ellen, hamisítás miatt tett feljelentése nyomán kezdett vizsgálódni. Az internetes újság ugyanis a 2012 májusi elnökválasztás előtt nyolc nappal - amelyen Sarkozy vereséget szenvedett a szocialista Francois Hollande-tól - közzétett egy volt líbiai főhivatalnoknak tulajdonított dokumentumot, amely szerint Tripoli beegyezett, hogy 50 millió euró értékben finanszírozza Nicolas Sarkozy 2007-es kampányát. A vádakat akkor a volt francia elnök gyalázatnak, a dokumentumot pedig hamisítványnak minősítette.



A pénzügyi támogatásról kötött megállapodás tényét az elmúlt években több volt vezető líbiai politikus és közéleti ember is megerősítette, köztük a francia fegyverszállítási ügyekben közvetítőként fellépő Ziad Takieddine francia-líbiai üzletember, aki a francia vizsgálóbíróknak elmondta, hogy 2006-ban és 2007-ben a francia belügyminisztérium épületében három alkalommal adott át pénzzel teli bőröndöt, összesen 5 millió eurót Nicolas Sarkozynek, aki akkor belügyminiszter volt, illetve kabinetfőnökének, Claude Guéant-nak.



A nyomozást januárban törvénytelen kampányfinanszírozás gyanújával kiszélesítették, miután Nicolas Sarkozy volt kampánystábjainak tagjai azt vallották, hogy jelentős összegű támogatások érkeztek készpénzben 2007-ben, s őket abból fizették ki zsebbe.



Azt is kideríttette a korrupcióellenes hatóság, hogy Claude Guéant mintegy 500 ezer eurós utalást kapott 2008 márciusban egy máltai ügyvédtől. Nicolas Sarkozy volt kabinetfőnöke azt vallotta, hogy az összeg két festmény ára, amelyet az ügyvéd közvetítésével adott el. A vádhatóság ennek ellenére "bűnszövetkezetben elkövetett adócsalás kifehérítése" gyanújával indított ellene eljárást.



Idén januárban a francia hatóságok kérésére csalás és pénzmosás gyanújával Nagy-Britanniában őrizetbe vettek egy francia-algériai üzletembert, Alexandre Djouhrit, aki a gyanú szerint kulcsszerepet játszott a törvénytelen ügyletben, amire a svájci otthonában tartott házkutatás során előkerült dokumentumok világítottak rá. A jelenleg kórházi kezelés alatt álló férfi kiadatását kérték a francia hatóságok.



A francia hatóságok feltételezése szerint Sarkozy a kampányához összességében 50 millió eurót kapott a Kadhafi-rezsimtől, ami több mint kétszerese a 21 millió eurós kampányfinanszírozási limitnek. Az ügylet ráadásul azért is törvényellenes, mert a törvények tiltják a kampányok külföldi finanszírozását. A Mediapart szerint legalább 10 millió euróról biztosan rendelkeznek bizonyítékokkal a francia hatóságok.



A volt elnök őrizetbe vétele heves reakciókat váltott ki a jobbközép Köztársaságiak politikusai részéről. Nicolas Sarkozy kihallgatásának időpontja nem volt titok, ezért Laurent Laurent Wauquiez pártelnök megalázónak és feleslegesnek nevezte, hogy a volt államfőt őrizetbe vétel mellett hallgatják meg. Édouard Philippe jobboldali miniszterelnök - akit a Köztársaságiak kizártak, miután Emmanuel Macron államfő kinevezte a kormánya élére - nem kívánta az eljárást kommentálni, de jelezte nagyrabecsülését a volt elnöknek.



"No comment, természetesen ... Azok, akik követik a politikai életet, tudják, hogy időnként konfliktusos volt a viszonyom Nicolas Sarkozyvel. De mindig tiszteletteljes. Akárhányszor kapcsolatban voltam vele, amióta kineveztek miniszterelnöknek, mindig a kölcsönös tisztelet jellemezte a viszonyunkat" - mondta a BFM hírtelevíziónak a kormányfő.

MTI