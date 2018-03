A hegynyeregben mutatják be a Csíksomlyói passiót

2018. március 21. 14:04

A csíksomlyói hegynyeregben, a hagyományos pünkösdi zarándoklat helyszínén mutatja be augusztus 18-án a budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Csíksomlyói passiót - jelentették be a két intézmény vezetői szerdán egy Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón.

Vidnyánszky Attila rendező, színházigazgató elmondta: a Nemzeti Színház műsorán egy éve szerepel a Csíksomlyói passió kétfelvonásos, több mint háromórás előadása. A csíksomlyói hegynyeregben azonban egy más, rövidebb, egyfelvonásos produkciót terveznek bemutatni.



Hozzátette, az előadást egy 3-4 futballpályányi területre tervezik, amelyen két színpadot is felszerelnek. A budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei mellett mintegy száz erdélyi zenészt és táncost is bevonnak és Molnár Levente világhírű bariton is vállalta a fellépést a produkcióban.



Vidnyánszky Attila kitért arra, hogy az előadók életük meghatározó élményére készülnek. Az igazgató hozzátette: a Nemzeti Színház a nemzet színházává próbál válni, ehhez keresik a hangot, és többek között a Csíksomlyói passióval találtak rá a saját hangnemükre.



Zsuráfszky Zoltán, az előadás koreográfusa, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes ügyvezetője elmondta, olyan előadást terveznek, amelyben egymásra találnak a műfajok. Megemlítette: a táncegyüttes táncosai székely ruhában vesznek majd részt a produkcióban és a végén egy székely táncot is bemutatnak.



Böjte Csaba ferences szerzetes arról beszélt, hogy Jézus tanítása olyan vetés, ami ezerszeres termést hoz, a passió üzenete pedig az egész világ jövőjét érinti. A dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője megköszönte az alkotóknak, hogy az előadással közelebb próbálják hozni az emberekhez Jézus tanítását.



Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere azért mondott köszönetet az alkotóknak, hogy "hazaviszik" a csíksomlyói hegynyeregbe a passiót.

MTI