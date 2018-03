Újabb botrányos brüsszeli dokumentum

2018. március 21. 20:51

Az EP alkotmányügyi bizottsága szerint "mély aggodalomra" adnak okot a magyarországi fejlemények

Elfogadta a magyarországi helyzettel kapcsolatos véleményét szerda délelőtt az Európai Parlament (EP) alkotmányügyi bizottsága (AFCO), a nagy többséggel megszavazott dokumentum szerint "mély aggodalomra" adnak okot a közelmúltbeli fejlemények az országban.

A 15 igen szavazattal, négy ellenében, öt tartózkodás mellett jóváhagyott dokumentumban hangsúlyozták: Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének kockázata, ezért indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása.



Az elfogadott szövegben aggasztónak nevezték a közelmúltbeli magyarországi intézkedéseket, amelyek - mint írták - veszélyeztetik egyebek mellett az alkotmányos rendszer működését, az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlenségét, illetve a véleménynyilvánítás, a sajtó, a gyülekezés, az egyesülés és a tudományos élet szabadságát, az egyenlő bánásmódot, a szociális és a kisebbségi jogokat, valamint a migránsok, menedékkérők és menekültek emberi jogait.



Kiemelték, hogy az AFCO osztja a Velencei Bizottság által korábban megfogalmazott aggályokat, és úgy véli, hogy ezek közül többet azóta sem sikerült orvosolni.



Rámutattak, hogy minden tagállamnak tiszteletben kell tartania a közös alapértékeket. Továbbá arra is kitértek: sajnálatos, hogy "a magyar intézmények időnként ellentmondásos és félrevezető retorikát használnak az Európai Unióról".



A szakbizottságban még januárban vitáztak a magyar helyzetről. A téma azért volt napirenden, mert az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) készülő magyarországi különjelentéséhez mások mellett az AFCO is csatolni fogja a véleményét. A várhatóan júniusban szavazásra bocsátandó különjelentés ősszel kerül majd az Európai Parlament plenáris ülése elé, mely adott esetben ennek alapján kezdeményezheti az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását Magyarországgal szemben a jogállamisági elvek megsértése miatt.



A LIBE jelentéstervezetéhez az EP alkotmányügyi, kulturális és oktatási, költségvetés-ellenőrzési és nőjogi szakbizottsága is csatolni fogja a véleményét.



A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső soron akár az érintett állam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak.



Schöpflin György, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője az ülés után magyar újságíróknak nyilatkozva kijelentette: az EP szakbizottságának szövege egy kitalált Magyarországról szól, tartalma nagyon messze van a valóságtól. Véleménye szerint a jelentés nagyon erős Fidesz ellenes szellemben született, amely kiváló anyagot biztosít a közelgő magyarországi választásokhoz, ugyanis egyértelműen igazolja a magyar Állítsuk meg Brüsszel elnevezésű kampányt. Véleménye szerint a szöveg bizonyíték arra, hogy miért kell megállítani Brüsszelt, ha ugyanis egy szakértői csoport nem a tényekből indul ki, akkor azt valóban le kell állítani.

Meglátása szerint szinte valamennyi tagállamban vetődnek fel jogi problémák, azonban Lengyelország és Magyarország kerül csak napirendre, rajtuk kívül egyetlen más tagországgal sem foglalkoznak. Ha nem Magyarországról lenne szó, akkor egy ilyen szöveg elfogadása elképzelhetetlen lenne - tette hozzá.

