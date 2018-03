Erdős: Fel kell lépni a kockázatos baromfiimport ellen

2018. március 21. 21:19

Meg kell akadályozni az Európai Unió és a dél-amerikai MERCOSUR-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást, az ugyanis jelentős, összességében 1,5 és 3 százalék közötti termeléscsökkenést eredményezne az uniós baromfiágazatban. Határozottan fel kell lépni a kockázatos baromfiimport ellen - jelentette ki Erdős Norbert, a Fidesz EP-képviselője a Baromfi Termék Tanács (BTT) MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint.

A képviselő szerint bizonyos unión kívüli országokkal tervezett megállapodások indokolatlan versenyelőnyhöz juttatnák az EU-n kívüli baromfitermelőket az uniós piacon, számukra ugyanis nem lenne szükséges betartani az uniós gazdálkodók számára kötelező, jelentős többletköltségekkel járó előírásokat.



Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy információk szerint Brüsszel a tervezett EU-MERCOSUR megállapodás részeként 100 ezer tonna baromfihús vámmentes behozatalát engedélyezné Brazília és Argentína számára.



Erdős Norbert - aki az ügyben több írásbeli kérdést is feltett az Európai Bizottságnak, kijelentette, az uniós bizottság nem köthet semmilyen szabadkereskedelmi megállapodást Brazíliával, ameddig a nemrégiben kirobbant húsbotránnyal kapcsolatos ellenőrzések be nem fejeződnek, illetve a dél-amerikai ország teljes körű garanciát nem nyújt arra, hogy az onnan származó baromfitermékek megfelelnek az uniós szabályoknak.



A nemzetközi híradások szerint fennáll annak gyanúja, hogy brazil laboratóriumok szándékosan tussoltak el szalmonellás fertőzéseket, amely ügyekben a brazil hatóságok nemrégiben vizsgálatokat indítottak.



A Baromfi Termék Tanács nyilatkozatban hangoztatott véleménye szerint határozottan fel kel lépni az ellen, hogy a kifogásolható minőségű dél-amerikai baromfihúsok az uniós piacon megjelenhessenek. Az élelmiszer-biztonsági és egyéb kockázatok miatt e termékek a fogyasztókra és az uniós baromfiágazat szereplőire egyaránt veszélyt jelentenek - húzták alá.

MTI