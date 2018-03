Beregszászon tájékozódtak az EBESZ megfigyelői

2018. március 21. 23:11

Magyar rendszámú autók napokban történt megrongálásáról és egy katonai alakulat Beregszászra telepítésének tervéről tájékozódtak szerdán a város polgármesteri hivatalában az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői - közölte Babják Zoltán polgármester a Facebook-oldalán.

A városvezető - a bejegyzése szerint - tájékoztatta az EBESZ munkatársait a magyar rendszámú járművek megrongálásával kapcsolatos helyzetről (március 16-ra virradóra ismeretlenek 9 autó szélvédőit zúzták be), rámutatva, hogy korábban ilyen nem fordult elő Beregszászon. Jelezte, hogy a polgármesteri hivatal együttműködik a rendvédelmi szervekkel a vandál cselekedet körülményeinek tisztázása és az elkövetők megtalálása érdekében.



Babják Zoltán arról is tájékoztatott, hogy az EBESZ megfigyelőivel megvitatták azokat az elképzeléseket is, amelyek szerint az egykori katonai körlet területén helyeznék el a (Kárpátalján állomásozó) 128-as dandár egyik alegységét. Ismertette, hogy a városi tanács (közgyűlés) nemrég lezajlott ülésén részt vett Oleg Mikac vezérőrnagy és két katonatiszt a Rivne megyei Dubno városából, ahol két alakulat is állomásozik. A tisztek arról beszéltek, milyen előnyökkel járna, ha ismét lenne katonai alakulat a városban - írta a polgármester.



A városvezető elmondta az EBESZ munkatársainak, hogy a képviselő-testület levélben kérte a felettes szerveket, fogalmazzanak meg irányelveket a Beregszász számára fontos kérdést illetően, ám egyelőre - egy 18 parlamenti képviselő által aláírt levélen kívül - csak az államelnöki hivataltól érkezett válasz, amely szerint a védelmi minisztérium hatáskörébe utalták az ügyet. A városi tanács továbbra is várja a direktívákat - közölte Babják Zoltán, megjegyezve, hogy az EBESZ megfigyelői készek részt venni a képviselő-testület következő ülésén, amelyen a tervek szerint megvitatják a katonai alakulat telepítésének kérdését.

MTI