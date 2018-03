Karácsony visszahozná a békét Magyarországra

2018. március 21. 23:42

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint vissza kell hozni Magyarországra a békét, ami nehéz lesz, mert a mai kormányzás ellenségképek kereséséről szól.

Karácsony Gergely szerdán Salgótarjánban, a Változás szövetsége politikai nagygyűlésén azt mondta, "amikor vége lesz ennek az őrületnek", azt a kárt is helyre kell hozni, amelyet a lelkekben okozott a kormány.



Ha tudunk olyan országot építeni, ahol világossá tesszük, hogy a kormányzás, a politika nem a harácsolás és a gyűlöletkeltés szinonimája, ha felemeljük a leszakadó embereket, régiókat, ha az emberek megtapasztalhatják, hogy a kormányzás szolgálat, akkor talán ezen is túl leszünk, és véget ér az a polgárháború, amely azóta dúl Magyarországon, amióta a Fidesz először elveszítette a választást - mondta.



Az ellenzéki politikus a József Attila Művelődési Központban mintegy 400 ember előtt elmondta: arra készül, hogy csütörtökön feljelenti Orbán Viktort az óvodában folytatott kampányáért. Karácsony Gergely nem csak azt sérelmezte, hogy ez törvénysértő, de azt is, hogy a kormány oktatási rendszere éppen ezeknek a gyerekeknek a jövőjét veszi el.



Amikor Orbán elmegy kampányolni az óvodába, az a mindennapos kirakatpolitika része. A kormány kijelölte, hogy mi fontos neki, hiszen nincs oktatási minisztere, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, vagy foglalkoztatásért felelős minisztere, de propagandaminisztere van - tette hozzá Karácsony Gergely.



Szólt arról, hogy az MSZP-Párbeszéd szövetség sok jelöltje az oktatásban, egészségügyben dolgozik, és nem azért léptek politikai pályára, mert a zsebüket akarják tömni; ők egész eddigi életükkel bizonyították, hogy szolgálni akarják a magyar választópolgárokat.



Karácsony Gergely elmondta: "változást akarunk, de kérdés az, hogy mi jön utána". Mint kifejtette, sokan annyira akarják, hogy menjen már a Fidesz, hogy nem nézik, jobbról vagy balról váltsák le.



Persze, igazuk van, ennél a kormánynál nehéz rosszabbat elképzelni - mondta, de hozzátette: azt gondolja, nincs jó kézben az a szavazat, amelyet a Jobbikra adnak.



A résztvevők figyelmét arra hívta fel, hogy a Fidesz a Jobbik programjából valósította meg a magánnyugdíjpénztárak és a tankönyvpiac államosítását, a tankötelezettségi korhatár leszállítását, az alapítványi iskolák vegzálását.



Karácsony Gergely arra kért mindenkit, győzzék meg ismerőseiket, hogy minél többen menjenek el szavazni, mert "április 8. lehet a magyar szabadság ünnepe".



A nagygyűlésen Csukáné Szerémy Andrea, a szövetség nyugat-nógrádi képviselőjelöltje azt hangsúlyozta, hogy a nemzetbe kell befektetni, nem egyes emberekbe.



Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület), Salgótarján polgármestere emlékeztetett, a városban 2014-ben és 2016-ban is győzött a baloldal, nem az MSZP, nem a DK, hanem baloldali pártok, szervezetek közösen, és az MSZP elfogadta azt az országos döntést, hogy itt most nem ő állít jelöltet.



"Talán nekünk nincs sok ráhatásunk az országos folyamatokra, mégis, Salgótarjánból azt üzenjük minden ellenzéki párt vezetőjének, gondolkodjanak felelősen, megéri-e hosszú távú egyéni érdekeik oltárán feláldozni a kormányváltó többséget?" - fogalmazott Fekete Zsolt.

MTI