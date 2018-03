A Moszad vezetett a szíriai reaktor lebombázásához

2018. március 22. 09:34

Az izraeli titkosszolgálat, a Moszad kalandos úton megszerzett bizonyítéka vezetett a szíriai atomreaktor lebombázáshoz 2007-ben - jelentette a Háárec című újság csütörtökön.

Tamír Pardo, aki a légicsapás idején a Moszad elnökhelyettese volt, egy konferencián szerdán rávilágított, hogy annak idején a Moszad értesülése igazolta és bizonyította be, hogy Damaszkusz észak-koreai segítséggel atomreaktort épít.



Előzőleg Ámosz Jeldin, a katonai hírszerzés akkori főnöke a katonai rádióban szintén a maga szervezetének követelte a dicsőséget a sikeres akcióért, ugyanis szerinte a 2006 végén, 2007 elején általuk megszerzett értesülés volt döntő a kérdésben.



A Moszad szerepe a bizonyíték begyűjtése volt egy esetleges katonai beavatkozás előtt. Ezt a feladatot a szervezet ügynökei egy merész akcióban Bécsben oldották meg.



Abban az évben, március elején ugyanis Ibrahím Otmán, a szíriai atomenergia-tanács vezetője Bécsbe utazott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség konferenciájára. Egyik alkalommal, amikor egy ülésen vett részt, a Moszad ügynökei behatoltak szállására, és alig egy óra alatt kimásoltak minden adatot az ott hagyott személyes számítógépéből.



Körülbelül 35 fényképet találtak a szíriai sivatagban lévő titokzatos épületről. A hírszerzők gyorsan megfejtették az anyagot: a képek a reaktor belsejét mutatták, hengerekkel, szabályozórudakkal és koreai munkásokkal. Nem maradt semmi kétség, plutónium előállítására alkalmas reaktor készült észak-koreai segítséggel, és az építkezés előrehaladott szakaszban volt.



Az anyagot még aznap dekódolták, és már másnap reggel nyolc órakor találkozott Meir Dagan, a szervezett akkori elnöke Tel-Avivban a miniszterelnökkel. Hamarosan együtt Washingtonba utaztak, ahol eldőlt, hogy Izrael egyedül, az Egyesült Államok nélkül, katonai akcióval számolja fel az atomlétesítményt.



A 2007 szeptemberi sikeres katonai művelet ellenére az izraeli lapok azt is felvetik, hogy hírszerzési fiaskóként is értelmezhető, hiszen Izrael "szeme láttára", közvetlen szomszédságában öt-hat évig észrevétlen maradhatott a szíriai nukleáris program, szinte a létesítmény teljes elkészültéig.

MTI