Új elnökjelöltről szavazhat a katalán parlament

2018. március 22. 12:21

Jordi Turull függetlenségi politikus lett Katalónia új elnökjelöltje, és már csütörtökön szavazhat róla a barcelonai parlament, miután a házelnök délutánra kitűzte az elnökválasztó ülés megkezdését.

Roger Torrent, a katalán parlament elnöke szerdán este telefon egyeztetett a helyi pártok frakcióvezetőivel, ahogy azt a jogszabályok előírják számára, majd a késői órákban bejelentette, hogy az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) nevű függetlenségi párt jelöltje az, aki szerinte megszerezheti a többség támogatását.



Jordi Turull az október 27-én leváltott katalán kormány tanácsosa és szóvivője volt, és más volt kormánytagokkal együtt november elején egy hónapra előzetes letartóztatásba került.



Később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de ellene is bírósági eljárás zajlik az alkotmányellenesen megtartott függetlenségi népszavazás megrendezése és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.



Turull és még öt másik függetlenségi politikus péntekre kapott idézést a madridi legfelsőbb bíróságtól, amely a vizsgálati szakasz befejezését követően dönt arról, hogy az ügyben szereplő 28 gyanúsított közül kikkel szemben emel vádat, és pontosan milyen bűncselekmények miatt.



A függetlenségi pártok attól tartanak, hogy a bíróság ismét elrendelheti Turull előzetes letartóztatását, amely lehetetlenné tenné, hogy parlament vitát és szavazást tartsanak róla mint elnökjelöltről.



Ez indokolta az elnökválasztó ülés expressz összehívását, amivel szemben a katalán parlament függetlenséget ellenző pártjai tiltakozásukat fejezték ki.



Inés Arrimadas, a katalán törvényhozás legnagyobb ellenzéki erejének számító Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt helyi elnöke szerint a függetlenségi pártok áldozati szerepben akarnak feltűnni, a zűrzavart és a szembenállást keresik a spanyol kormánnyal.



Pártja kezdeményezte a délutáni elnökválasztó parlamenti ülés azonnali törlését.



Jordi Turull megválasztásának pillanatnyilag matematikailag nincs meg az esélye, mivel a legkisebb függetlenségi párt, a négy mandátummal rendelkező baloldali Népi Egység (CUP) egyelőre tartja korábbi álláspontját, miszerint tartózkodni fog a szavazásnál.



Nélkülük a másik két függetlenségi párt, az Együtt Katalóniáért és a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) 66 mandátummal rendelkezik a 135 fős törvényhozásban. Ráadásul ebből mindössze 64 szavazatot tudnak érvényesíteni, mivel két képviselőjük - Carles Puigdemont volt elnök és Toni Comín volt tanácsos - Brüsszelben tartózkodik önkéntes száműzetésben.



A parlamenti többséghez és az elnök megválasztásához a szavazás első körében 68 támogató szavazat szükséges. Ha ez nincs meg, a jogszabályok értelmében 48 óra múlva kerülhet sor a második szavazásra.



A CUP képviselői néhány órával a parlamenti ülés kezdete előtt még összeülnek, hogy véglegesítsék álláspontjukat.



Jordi Turull már a harmadik hivatalos jelölt Katalónia elnöki posztjára.



A december 21-i katalán parlamenti választásokat követően a házelnök első hivatalos jelöltje Katalónia vezetésére Carles Puigdemont leváltott katalán elnök volt, aki október vége óta Brüsszelben tartózkodik önkéntes száműzetésben, és aki ellen elfogatóparancs van érvényben Spanyolországban.



Mivel így tudott személyesen megjelenni a barcelonai elnökválasztáson, lemondott a jelöltségről, utódjául megnevezve Jordi Sánchezt, aki pártja, a függetlenségi Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) választási listáján második helyen szerepelt.



Sánchez viszont öt hónapja van előzetes letartóztatásban, és hiába nyújtott be azóta több szabadlábra helyezési kérelmet is, azokat a bíróság minden alkalommal elutasította.



A politikus ezért szerdán levélben tudatta a katalán parlament elnökével, hogy ő is visszalép a jelöltségtől.

MTI