A szlovák államfő kinevezte az új miniszterelnököt

2018. március 22. 12:25

Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra kinevezi a megújult összetételű kabinet többi tagját is.

Peter Pellegrinit a múlt héten jelölte az új kormány élére a hárompárti kormánykoalíció legerősebb pártja, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD), miután elődje, Robert Fico egy szlovák tényfeltáró újságíró meggyilkolása miatt kirobbant belpolitikai válság következményeként lemondott a kormányfői posztról.



Az új szlovák kormány névsora, amelyben Fico kabinetjéhez képest a miniszterelnök személyén túl négy poszton történt változás, kedden vált véglegessé.



Pellegrini és a kabinet tagjainak eskütétele után mondott beszédében az államfő megismételte azt a szerdán tett kijelentését, hogy az új kormánynak nemcsak a parlament bizalmát kell majd megszereznie, hanem "a nyilvánosságét is".



Kiska ezzel nyilvánvalóan az újságíró-gyilkosság után több szlovákiai városban kezdődött tüntetéssorozatra utalt, amelynek résztvevői az elmúlt hetekben a kormány lemondását és előrehozott választások kiírását követelték. Az államfő még kedden, a kabinet kinevezését első összetételében elutasító döntése után az elnöki palotában köszönetet mondott azoknak a "polgári aktivistáknak", akik megszervezték az elmúlt hetek tiltakozó megmozdulásait.



Az eskütétel utáni nyilatkozatában Peter Pellegrini meggyőződését fejezte ki, hogy az új kormány munkába lépése hozzájárul majd az újságíró-gyilkosság után kialakult feszült helyzet megnyugtatásához. Úgy vélekedett, hogy a szlovák média az elmúlt időszakban a belpolitikai válság kapcsán olyan képet kezdett rajzolni az országról, mintha az egy "sötét lyuk" lenne Közép-Európában. "Ezt határozottan el kell utasítanom, ez nem így van" - szögezte le Pellegrini, megjegyezve, hogy gazdasági állapotát és a demokrácia szintjét tekintve Szlovákia a térség legfejlettebb országai közé tartozik.



A kinevezett miniszterelnök hangsúlyozta: az új kormány összetétele a demokratikus parlamenti választások eredményét tükrözi, s ezért legitimitásának kétségbe vonása, az alkotmány és az ország törvényeinek figyelmen kívül hagyásával jelentene egyet. Hozzáfűzte: a kormányzó többség mindent megtett a kialakult helyzet megnyugtatása érdekében, s bízik benne, hogy az ellenzék is megteszi majd ugyanezt.



Pellegrini ezzel arra utalhatott, hogy a kormánykoalíció által a belpolitikai válság hangadóinak tartott két vezető ellenzéki párt, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) csoportosulás a héten jelezte: hamarosan a parlament elé terjesztik az előrehozott választások kiírásáról szóló törvényjavaslatukat.



Az új szlovák kormányban a Smer-SD-hez tartozó belügyminisztérium vezetését Robert Kalinák helyett Tomás Drucker eddigi egészségügyi miniszter veszi át. Az egészségügyi minisztériumot Andrea Kálavská eddigi államtikár vezeti majd. A posztjáról ugyancsak leköszönt kulturális miniszter, Marek Madaric helyét Lubica Lassáková, a Smer-SD besztercebányai megyei szervezetének elnöke veszi át, míg a befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettes posztjára - amelyet eddig Pellegrini töltött be - Richard Rasi kassai főpolgármester kerül. Új vezetője lesz a Most-Híd párt hatáskörébe tartozó igazságügyi tárcának is, amelynek eddigi vezetője, Lucia Zitnanská nem kívánt feladatot vállalni az új kormányban. Az igazságügyi tárcát Gál Gábor, Bugár Béla pártjának eddigi parlamenti frakcióvezetője kapta.



Peter Pellegrini kabinetje még csütörtökön összeül, hogy elfogadja programját. A parlament előreláthatóan pénteken szavaz bizalmat az új szlovák kormánynak.

MTI