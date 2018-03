Alapjogokért Központ: közjogi puccsra készül az ellenzék

2018. március 22. 12:28

Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint közjogi puccsra készül az ellenzék, mivel alaptörvény nélkül kormányozna, ha hatalomra kerülne a választások után.

Szánthó Miklós a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában csütörtökön azt mondta, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének kijelentése - amely szerint nem tartaná be az alaptörvényt, anélkül kormányozna - nem egyszerű kampányelszólás, hanem súlyos állítás.



Szerinte ez azt jelenti, hogy az ellenzék jogon kívüli állapotba helyezné a közjogi rendszert. Az esetleges kormányzásukkal pedig bármire mód nyílna az igazságszolgáltatás területén, ezért megkérdőjeleződne a bíróságok legitim működésének rendje is - mondta.



Azt fejtegette, hogy Karácsony Gergely Zugló polgármestereként és a választójogi rendszerben való részvétellel is az alaptörvényt használja, mert ennek segítségével tud a hatalom közelébe férkőzni, de ahogy hatalomra jut, kilép a rendszer keretei közül.



Karácsony Gergely az egész alaptörvényt kidobná az ablakon, mert amit mondott, az nemcsak az alapjog egyes részeit, hanem az egészét tagadja - jelentette ki Szánthó Miklós.



Azt mondta: az ellenzék régóta állítja, hogy a közjogi aktusok nem megfelelőek, nem igazságosak, valamint nem tartják be a demokratikus alapszabályokat és uniós értékeket. Az Európai Unió és egyes civil szervezetek úgy vélik, Magyarországon nincs jogállamiság, és nem veszik figyelembe az idealisztikus alkotmányokat. A folyóiratokban pedig arról írnak, hogy miként lehet egy alkotmányos dokumentumot nem alkotmánynak tekinteni. Azzal, hogy Karácsony Gergely nyíltan közjogi puccsot hirdetett meg, ezeknek a csúcspontjához érkeztünk el - fogalmazott az Alapjogokért Központ igazgatója.

MTI - Kossuth Rádió 180 perc