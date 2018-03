Megnyitották a magyar főkonzulátus új épületét Lendván

2018. március 22. 16:41

Sok-sok év után visszatért a magyar diplomáciai jelenlét Lendvára, a szlovéniai magyarság fővárosába - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára csütörtökön a szlovéniai Lendván a magyar főkonzulátus új épületének megnyitásán.

Kiemelte: ez a huszonharmadik olyan külképviselet, amelyet az elmúlt négy évben Latin-Amerikától Kelet-Ázsiáig megnyitottak vagy újra nyitottak. "Viszont a szívünkhöz a Kárpát-medencei képviseletek állnak a legközelebb, amelyekhez Lendva is sorolandó"- mondta.



Hangsúlyozta, hogy Lendva kiemelt helyen szerepel a magyar kormány térképén, és a szlovén kormánnyal és néppel fenntartott kiváló viszonyt tükrözi, hogy ilyen gyorsan újjá tudták építeni a külképviseletet.



Magyar Levente nagyra értékelte a szlovén fél azon gesztusait, amelyekkel lehetővé tette, hogy Magyarország az elmúlt fél évben több mint 1,2 milliárd forintnyi támogatást nyújthatott szlovéniai magyar gazdáknak és vállalkozóknak. Leszögezte, hogy a szlovén kormány támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg.



Az államtitkár szerint a program szükséges ahhoz, hogy a muravidéki magyarság megmaradjon és erősödjön.



Kijelentette, hogy amennyiben április 8-án, a magyar országgyűlési választásokon "megerősítést kap a jelenlegi nemzeti kormány, akkor ez a munka folytatódik tovább". "Hisz ezeken a választásokon nem csak a kultúránkat, hanem a gazdasági eredményeinket is meg kell védeni" - fűzte hozzá.



Magyar Levente úgy vélte: az elmúlt években olyan mértékben tudták segíteni a határon túli közösségeket, mint soha korábban. A Magyarország és Szlovénia közötti közös projekteknek pedig a muravidéki magyarok is haszonélvezői - tette hozzá.



A politikus ezek közül kiemelte, hogy két új határátkelőt nyitottak, és két éven belül két újabbat fognak megnyitni. A Budapest és Ljubljana közötti autópályaszakasz végleges kiépítése érdekében hamarosan megkezdődik az M70-es út négysávosítása. Tervezik a Rédics-Lendva vasútvonal helyreállítását, és egy második vasútvágány megépítését, amely hosszú idő óta az egyik legnagyobb magyar vasúti beruházás lesz.



A közutakkal kapcsolatban az MTI-nek elmondta: jelenleg tíz útkapcsolat köti össze a két országot, amely olyan sűrűséget jelent, amely jobb a magyar átlagnál, viszont messze elmarad a nyugat-európai átlagtól.



A tízből két utat az előző években adtak át, további kettőt pedig a következő két évben terveznek átadni.

A magyar főkonzulátus új épülete a megnyitó napján a szlovéniai Lendván 2018. március 22-én. MTI Fotó: Varga György

Földes Gyula főkonzul ünnepi beszédében elmondta: az új főkonzulátus épülete mai helyreállított állapotában megőrizte eredeti formáját. A létesítmény az alsó-lendvai takarékpénztár épülete volt, amelyet 1884-ben építettek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2018-ban, az európai kulturális örökség évében újította fel és adta át rendeltetésének.



A főkonzulátus épületének átadása után az államtitkár a magyarországi Lendvadedesre utazott, ahol a Lendvadedes és szlovéniai Hosszúfalu közötti közút és kerékpárút alapkövét tette le Klemen Potisekkel, a szlovén infrastrukturális minisztérium államtitkárával együtt.



Az államtitkár ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy két olyan falut kapcsol össze ez az út, amelyek között 100 éve nem volt összeköttetés. "Nem csak egy utat építünk, hanem egy közösségi kapcsolattartást teremtünk újjá" - húzta alá.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára (j) és Matej Andolsek a szlovén kormány szomszédos országokért felelős főosztályvezetője átvágja a nemzeti színű szalagot a magyar főkonzulátus új épületének megnyitásán a szlovéniai Lendván 2018. március 22-én. MTI Fotó: Varga György

MTI