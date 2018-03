Lemondták a péntekre Pozsonyba tervezett tüntetést

2018. március 22. 16:44

Nem tartják meg pénteken Pozsonyban a "Tisztességes Szlovákiáért" címmel meghirdetett tüntetést, mert azt az új kormány kinevezésére hivatkozva lemondták a szervezők - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a rendezők megerősítésére hivatkozva csütörtökön.

"Eljutottunk arra a pontra, amikor látjuk, hogy a következő lépések megosztják a társadalmat, s polgári szemszögből azt mondhatjuk, hogy vannak lépések, amelyeknek az utcán, illetve vannak, amelyeknek a parlamentben kell megtörténniük" - idézte a szervezők magyarázatát a szlovák hírügynökség. A szervezők megjegyezték: mostani döntésük nem tekinthető véglegesnek, mert "nem mennek sehová" , továbbra is figyelemmel követik a kettős gyilkosság kivizsgálását és az események alakulását, illetve a "civil szerepvállalás" erősítésének céljából a Tisztességes Szlovákiáért név alatt létrehoznak egy polgári platformot.



Az első tömegmegmozdulást március első péntekén tartották Pozsonyban a meggyilkolt tényfeltáró újságíróra, Ján Kuciakra és barátnőjére való - akkor még politikamentesnek meghirdetett - megemlékezésként. Ján Kuciakot, aki Szlovákiában letelepedett egyes olasz vállalkozók állítólagos kormányközeli kapcsolatairól cikkezett, a rendőrség feltételezése szerint munkájával összefüggésben ölték meg.



A következő hetekben, ugyancsak péntekenként tartottak tüntetéseket több szlovákiai városban. Ezek a több tízezres megmozdulások gyakorlatilag az első folytatásának tekinthetőek, de hangjuk erőteljesebb lett, és a tüntetők fokozódó követeléseivel politikai színezetet kaptak. Az első tömegmegmozduláson még csak a kettős gyilkosság kivizsgálását, az országos rendőrfőkapitány és a belügyminiszter távozását követelték, később már az akkor Robert Fico vezette kormány távozását, a legutóbbi demonstráción pedig előrehozott parlamenti választások kiírását állították követeléseik középpontjába.



A péntekre tervezett tüntetés lemondása és a lépés indoklása meglepetésként is értékelhető, mivel a legutóbbi megmozduláson a szervezők és résztvevők még elégtelennek minősítették a - közben már lezajlott - kormánycserét, és előrehozott választásokat követeltek. Ugyanakkor a szervezők döntése egyfajta válasz is lehet a csütörtökön kinevezett miniszterelnök, Peter Pellegrini kormányfőként elsőként elmondott szavaira is, miszerint "az új kormány összetétele a demokratikus parlamenti választások eredményét tükrözi, s ezért legitimitásának kétségbe vonása az alkotmány és az ország törvényeinek figyelmen kívül hagyásával jelentene egyet".



Pellegrini szavaival feltehetően Andrej Kiska államfőnek is üzent, aki elsőként kezdeményezte előrehozott választás kiírását, és kedden még megtagadta az elé terjesztett kabinet kinevezését is. Ez példa nélküli lépés volt Szlovákiában, a közvélemény azt vitatta, hogy az államfőnek volt-e joga megtagadni a parlamenti többséggel rendelkező koalíció által jelölt kabinet kinevezését. Andrej Kiska végül csütörtök délelőtt kinevezte az új kormány tagjait.

MTI