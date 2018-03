Faültetéssel ünnepli Izrael 70. évfordulóját a Mazsihisz

2018. március 22. 17:59

Izrael és a magyar zsidók szoros kapcsolatának jelképeként hetven fát ültet a Mazsihisz Izrael állam kikiáltásának hetvenedik évfordulója alkalmából, harmincötöt már el is ültettek csütörtökön egy Jeruzsálem melletti erdőben, további harmincötöt pedig Budapesten fognak.

A mesterségesen létrehozott erdő melletti ünnepségen a Mazsihisz Heisler András elnök vezette delegáció, a helyi magyarok képviselői, valamint a Zsidó Nemzeti Alapítvány (Keren Kajemet Liszrael, KKL) küldöttsége vett részt.



Az Izrael erdősítési programját végző KKL nevében Dani Atar, a szervezet vezetője köszöntötte a vendégeket. Szívélyesen üdvözölte a magyar zsidó vezető kezdeményezését, s elmondta, hogy fontos céljuknak tekinti a kötelék erősítését mind a magyar zsidók közösségével, mind a két ország között.



Méltatta Heisler András ötletét, hogy a két országban fele-fele arányban ültessék el az Izrael eddig eltelt hetven évét jelképező hetven facsemetét. "Hetven év múlva ismét itt találkozunk - mi vagy az unokáink" - zárta szavait.



Heisler András megköszönte a KKL-nek és Magyarország tel-avivi nagykövetségének a szimbolikus faültetés támogatását, beszédében az erős zsidó diaszpóra és az erős Izrael együttműködésének jelentőségét hangsúlyozta.



Elmondta, hogy a gazdaságilag szilárd Izraelnek az életben maradáshoz ma már nincs szüksége a diaszpóra zsidóságának pénzügyi támogatására, de a diaszpórában élő zsidó közösségek ereje és a velük ápolt kapcsolatok továbbra is meghatározóak.



Eszter Miron, a helyi magyarok szövetségének jeruzsálemi elnöke a fák elültetése előtt felelevenítette, hogy ez a föld temetője lett a haláltáborok borzalmai után vele együtt ide települt fiatalok egy részének, kortársai közül sokan életüket áldozták új hazájukért az 1948-as első arab-izraeli (függetlenségi) háborúban. Arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen ezen a helyen alapítottak parkot tizenöt évvel ezelőtt Scheiber Sándor, a Budapesti Rabbiképző Intézet egykori vezetője emlékére.



Roni Lusztig, a magyar ajkú zsidók cfáti emlékmúzeumának igazgatója arról emlékezett meg, hogy Izrael földjén már évszázadokkal ezelőtt kezdtek letelepedni a Magyarországról érkezők, akikről még Mikes Kelemen is megemlékezett leveleiben.



A modern Izrael alapításából is kivették részüket a több hullámban érkezett magyar ajkúak, kezdve a szigorúan vallásos jeruzsálemi magyar házaktól Petach Tikva megalapításáig, a magyarok által létrehozott hetven településtől a helyi kultúrában és gazdaságban játszott kiemelkedő szerepükig.



Végül Roni Lusztig, valamint a magyar diplomáciai testület képviseletében Lastofka János, a tel-avivi nagykövetség első beosztottja közösen mondta el magyarul és héberül az ültetők hagyományos imáját.

MTI