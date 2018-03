Szárazabb és némileg melegebb idő várható a hétvégén

2018. március 22. 18:35

Pénteken még lehet néhol kisebb havazás, de a hétvége további részében száraz idő várható. Kezdetben néhol még napközben is alig fagypont felett alakul a hőmérséklet, aztán egyre többfelé plusz 10 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken az ország nagyobb részén felhős vagy erősen felhős lesz az ég, de a főváros környékén és az Északi-középhegység területén kevesebb lesz a felhő, és ezeken a tájakon akár több órára is kisüthet a nap. Délkeleten hószállingózás, gyenge havazás, esetleg gyenge havas eső is lehet, másutt nem várható csapadék. Napközben a Nyugat-Dunántúlon megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 6 és mínusz 1 fok között valószínű, de az éjszaka első felében a vastagabb hóval borított, még kevésbé felhős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mínusz 10 fok köré is csökkenhet a hőmérséklet. A nappali maximumok plusz 1 és 9 fok között alakulnak, de 5 fok alatti értékek csak délkeleten lehetnek.



Szombaton nem várható csapadék és csak helyenként élénkül meg a légmozgás. A leghidegebb órákban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között, a hóval borított északkeleti tájakon néhány fokkal akár ez alatt alakulnak az értékek. Napközben plusz 4-10 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap sem valószínű csapadék, de többfelé megélénkülhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximumhőmérséklet plusz 6-11 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.

MTI