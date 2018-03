A román államfő gratulált Putyin újabb mandátumához

2018. március 22. 21:06

Klaus Iohannis román államfő gratulált Vlagyimir Putyinnak, akit újraválasztottak Oroszország elnökének - közölte csütörtökön a bukaresti elnöki hivatal.

"Ezúton biztosítom önt, hogy továbbra is bízom az államaink közötti pragmatikus, kiszámítható, konstruktív párbeszéden és a nemzetközi jogon alapuló kapcsolatok fejlesztésének hasznosságában" - idézi a kommüniké a román elnök Putyinhoz intézett sorait.



Iohannis rövid üzenete az első - és az előzményekhez képest udvarias - román reakció az orosz elnökválasztással kapcsolatban. A Moszkva és Bukarest közötti amúgy is fagyos viszonyt az utóbbi napokban az is tovább hűtötte, hogy Teodor Melescanu román külügyminiszter az orosz elnökválasztás napján dán, észt, lett, lengyel, svéd és ukrán kollégájával közös nyilatkozatban emlékezett meg arról, hogy négy évvel korábban, 2014. március 18-án Oroszország a "nemzetközi egyezményeket megsértve, illegálisan annektálta a Krím félszigetet", amit - az Ukrajna területi egységének helyreállítása mellett kiálló - aláíró államok nem ismernek el.



Bukarest és Moszkva között azt követően hidegült el a kapcsolat, hogy az amerikai rakétaelhárító rakétarendszer egyik támaszpontját Romániába telepítették. Putyin válaszlépéseket helyezett kilátásba, és "célpontnak" nevezte a romániai bázist, Bukarest pedig - Varsóval együtt - következetesen az orosz fenyegetésre hivatkozva szorgalmazza a NATO keleti szárnyának megerősítését.

