Trump védővámokat jelentett be kínai termékekre

2018. március 22. 22:33

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy védővámokat vetnek ki mintegy 60 milliárd dollárnyi kínai importtermékre.

Az Egyesült Államok barátjaként tekint Kínára, "fantasztikusan tiszteli Hszi Csin-ping elnököt, de ez nem változtat az amerikai kereskedelmi deficit gondján ", fogalmazott a Fehér Házban tett bejelentésekor Donald Trump. Hozzátette: a jelenlegi, az amerikai kereskedelemre nézve erősen deficites helyzet nem maradhat fenn tovább. "Ez nem korrekt" - állapította meg.



Az elnök hangsúlyozta, hogy a Kínával szemben fennálló deficit "ellenőrizhetetlenné vált", és külön kiemelte Peking felelősségét amerikai szellemi tulajdon ellopásában. "Beszéltünk Kínával és nagyszabású tárgyalások közepette vagyunk, majd meglátjuk, mire jutunk" - fogalmazott Trump, leszögezve, hogy ennek ellenére dönt a védővámokról. Hangsúlyozta, hogy Washingtonnak tavaly 375 milliárd dolláros áruforgalmi deficitje volt Pekinggel szemben, és közölte azt is, hogy már felkérte a kínai illetékeseket a hiány legalább 100 milliárd dolláros csökkentésének azonnali megkezdésére.



A vámokról szóló előterjesztés memorandumának aláírása előtt mondott rövid beszédében Donald Trump kitért arra is, hogy az Egyesült Államok áruforgalmi mérlegének deficitje 800 milliárd dollár "a világgal" szemben, és konkrétumok említése nélkül azt mondta, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi téren "visszaélések elszenvedője" sok ország részéről.



A bejelentési és aláírási ceremónián jelen volt Mike Pence alelnök, Wilbur Ross kereskedelmi miniszter és Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója is.



Mike Pence szintén rövid beszédet mondott, amelyben a többi között leszögezte: "a gazdasági önfeladás korszakának vége". Robert Lighthizer bejelentette, hogy korlátozások várhatóak az Egyesült Államokban tervezett kínai beruházásoknál is, ennek elsődleges oka az amerikai szellemi tulajdon nagyarányú eltulajdonítása.



Az aláírt memorandumot megkapja a pénzügyminisztérium is, amelynek hatvan nap áll a rendelkezésére, hogy ajánlásokat tegyen a védővámokban érintett kínai importtermékek végső listájára. Ugyancsak a pénzügyi tárca feladata, hogy előterjessze a kínai beruházások korlátozására tett konkrét intézkedéseket.



Bejelentésekor Donald Trump nem részletezte, hogy a védővámok mely kínai termékekre vonatkoznak majd.



Miközben a védővámokat egyoldalú döntéssel hozza meg, a szellemi tulajdon védelme érdekében Washington a Világkereskedelmi Szervezethez fordul a kínai szabadalmi gyakorlat miatt.



A The Wall Street Journal a szerdai számában arról számolt be, hogy Peking már készíti elő a válaszlépéseket, amelyek elsősorban a Kínába irányuló amerikai szója- és sertésexportot érinthetik. Még hétfőn pedig néhány amerikai kereskedelmi vállalat, köztük például a Macy's, a Target vagy a Wal-Mart, levélben sürgette az elnököt, hogy mégse írja alá a védővámokról szóló memorandumot, mert szerintük ezzel "az emelkedő árak révén az amerikai családokat sújtaná".

MTI