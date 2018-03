Sikertelen elnökválasztás Katalóniában

2018. március 22. 23:24

Nem választotta meg Katalónia elnökévé Jordi Turullt a katalán parlament csütörtöki ülésén.

A függetlenségi Junts pel Catalunya (Együtt Katalóniáért) jelöltjét a szavazáson 64 képviselő támogatta, ellene 65-en voksoltak, négyen pedig tartózkodtak.



A jelöltnek a 135 fős parlament abszolút többségének támogatására, 68 igen szavazatra lett volna szüksége ahhoz, hogy most elnök lehessen.



A jogszabályok értelmében 48 óra múlva kerülhet sor a második szavazásra, ezért Roger Torrent házelnök szombatra újabb parlamenti ülést hívott össze.



A második körben már elegendő az egyszerű többség, azaz a jelenlévő képviselők többségének támogatása is a győzelemhez, jelenleg azonban Turull ennek megszerzésére sem számíthat.



Ráadásul péntek délelőttre idézést kapott a madridi legfelsőbb bíróságtól, pártja pedig attól tart, hogy a bíró elrendelheti előzetes letartóztatását.



Jordi Turull az október 27-én leváltott katalán kormány tanácsosa és szóvivője volt, és más volt kormánytagokkal együtt november elején egy hónapra már előzetes letartóztatásba került.



A politikust óvadék ellenében helyezték szabadlábra, de ellene is bírósági eljárás zajlik az alkotmányellenesen megtartott függetlenségi népszavazás megrendezése és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.



A legfelsőbb bíróság az eljárás vizsgálati szakaszának befejezését követően most dönt arról, hogy az ügyben szereplő 28 gyanúsított közül kikkel szemben emel vádat, és pontosan milyen bűncselekmények miatt.



A beidézettek között van Marta Rovira, Dolors Bassa és Carme Forcadell, akik mind a függetlenségi Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) képviselői.



A sikertelen elnökválasztás után mindhárman bejelentették, hogy lemondanak parlamenti mandátumukról a bírósági eljárás miatt.

MTI