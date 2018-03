Czaputowicz: a lengyel kormány kompromisszumot keres

2018. március 23. 11:33

A lengyel kormány kompromisszumot keres az Európai Bizottsággal - jelentette ki Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter pénteken, úgy értékelve, hogy a lengyel bírósági törvények előző nap javasolt módosításai megfelelnek a brüsszeli testület elvárásainak.

A lengyel szejm honlapján pénteken megjelentek a parlamentben megvitatandó tervezetek, amelyek révén a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) részben módosítana az Európai Bizottság (EB) által vitatott tavalyi törvényeken.



Czaputowicz a lengyel közszolgálati rádióban péntek reggel elmondta: a PiS "bizonyos változásokat" kezdeményezett, ezek szerinte "igenis eleget tennének" az EB elvárásainak.



A miniszter úgy látta: mindkét fél, Lengyelország és az Európai Bizottság is kompromisszumot keres. "A tagállamok és az EB rugalmas hozzáállást várnak el, úgy gondolom, megtörtént a nyitás" - jegyezte meg.



Czaputowicz még csütörtök este a lengyel közszolgálati televíziónak megerősítette: az uniós csúcson részt vevő Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő csütörtökön Brüsszelben találkozott a bizottság elnökével, Jean-Claude Junckerrel. "Ez jó beszélgetés volt" - értékelte Czaputowicz.



Az egyebek között a lengyel bírósági reform ügyében tavaly decemberben elindított, az uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás kapcsán a wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál csütörtök reggel arról írt, hogy a lengyel politikai vezetők "konkrét tervet dolgoztak ki, amely esélyt adna rá, hogy mindkét fél méltányosan kerüljön ki a vitából". Eszerint Varsó "jelképes gesztusként" enyhén módosítana a Brüsszel által bírált törvényeken, cserében Brüsszel megerősítené, hogy megszületett a kompromisszum.



A Dziennik Gazeta Prawna lengyel gazdasági napilap szerint a varsói kormány számára jobb megoldás lenne a megegyezés a brüsszeli testülettel, mint az eljárás szavazati úton való lezárása, annak ellenére is, hogy diplomáciai források szerint Varsó legalább hat uniós tagállam támogatását tudhatja maga mögött. Több csütörtöki lengyel sajtókommentár szerint Brüsszel számára is kedvező lenne, ha a 7. cikk szerinti eljárás egy kompromisszumos megoldással zárulna.



Varsó kedden még hivatalosan elutasította azokat a kifogásokat, amelyeket az Európai Bizottság a 7. cikk szerinti eljárás során megfogalmazott. Az eljárás keretében Brüsszelbe továbbított levélben egyúttal jelezték, hogy a lengyel kormány nyitott a hatályos jogszabályok értékelésére és a további párbeszédre.



Az Európai Bizottság csütörtökön nem kommentálta hivatalosan az aznap ismertetett módosításokat, a PAP hírügynökség azonban meg nem nevezett brüsszeli forrásokra hivatkozva arról számolt be: a javaslatok egy része pozitív visszhangra találhat.

MTI