Szél: csak egy erős LMP-vel lehet lezárni a múltat

2018. március 23. 14:48

Szél Bernadett szerint csak egy erős LMP-vel lehet lezárni a múltat.

Április 8-án mindannyiunknak el kell menni szavazni, és mindenkinek emlékezni kell arra, hogy csak egy erős LMP-vel lehet lezárni a múltat, az offshore-ozást és a sorozatos lopásokat - jelentette ki a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje pénteki, kiskunfélegyházi sajtótájékoztatóján.



Szél Bernadett hangsúlyozta: az elmúlt nyolc évben senki nem dolgozott többet az LMP-nél a múlt lezárásán. Az offshore elleni javaslataikat tizennégyszer adták be, az ügynöktörvényt és a lusztrációs indítványt pedig tizenhatszor. A Fidesz azonban mindig leszavazta ezeket, holott eredetileg ezek az ő ígéreteik voltak - fogalmazott.



Az ellenzéki politikus szerint csak akkor lehet Magyarországot demokratikus pályára állítani, ha az ügynökakták nyilvánossá válnak, és egy miniszterelnök felvállalja, hogy végrehajtja a parlamenten a teljes lusztrációt. Ezt csak egy erős LMP-vel lehet megcsinálni - értékelt.



Szél Bernadett a Fidesz "Simon Gábor-ügyének" nevezte azt a friss hírt, amely szerint egy fideszes államtitkár 1,2 milliárd forintot tárol egy offshore-számlán Belize-ben. Felháborítónak nevezte, hogy valaki, "aki közpénzek közelében van, adózási kérdésekben nem képes sorsközösséget vállalni a magyar állampolgárokkal".



Hasonlónak nevezte az ügynöktörvény kérdését is, mondván: nemrég derült ki, hogy "egy fideszes polgármester annyira aktív ügynök volt, hogy még a saját családjáról is jelentett".



Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint ezeknek a kérdéseknek gazdasági vetülete is van "az ugyanis, akinek politikusként ügynök múltja van, zsarolható".



Véleménye szerint Orbán Viktor az elmúlt nyolc évben "mindenkit kivétel nélkül becsapott, hiszen 2010-ben azt ígérte, hogy kisöpri az offshore-lovagokat", de akkori nyilatkozatai - legyen szó akár az ügynökakták nyilvánosságáról vagy az offshore elleni tilalomról - láthatóan merő ígéretek maradtak.



Reményét fejezte ki, hogy az új parlament első napján - kormányzati pozícióból - beadhatják javaslataikat az ügynöktörvényről, a teljes lusztrációról és az "offshore-ozás" tilalmáról.



Szél Bernadett beszélt arról is, hogy az eddigi szerződések felülvizsgálatát is megtennék, mert "nem tűnhet el közpénz offshore paradicsomokban", és nem fogják eltűrni azt sem, hogy valaki miközben bűncselekményt követ el, ne szembesüljön a jog erejével a következményektől.



Kis-Szeniczey Kálmán, a kiskunfélegyházi központú választókerület LMP-s országgyűlési képviselőjelöltje fontosnak nevezte, hogy a "tiszta jövő" érdekében az LMP az új parlamentben csak tiszta múlttal rendelkező képviselőkkel kíván dolgozni.

MTI