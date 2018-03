MSZP: a kormány az ígért pénzt sem adta oda időben

2018. március 23. 15:00

Az MSZP frakcióvezetője szerint a kormány a téli rezsicsökkentésként járó 12 ezer forintot nem adta oda időben a fogyasztóknak, ráadásul az elmúlt években magasan tartott energiaárak miatt nem is ennyit, hanem hetvenezer forintot kellene jóváírnia a háztartások gázszámláin. Tóth Bertalan pénteken közölte azt is, feljelentést tesz és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára ellen.

A szocialista politikus szerint a rezsicsökkentés egyre inkább hasonlít "egy kész átverés show-ra".



Indoklásként elmondta, 2013 és 2017 között az alacsony beszerzési árak miatt nagyobb mértékben lehetett volna csökkenteni az energiaárakat. Ebben az időszakban egy magyar családnak átlagosan hetvenezer forinttal kellett volna kevesebbet fizetnie a rezsiéért - közölte.



Tóth Bertalan emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök március elején jelentette be a téli rezsicsökkentést, a Nemzeti Közművek pedig március 23-án jóváírta a 12 ezer forintot a számlákon.



A politikus gázszámlákat mutatva be hozzátette: több fogyasztói bejelentés is érkezett hozzájuk, hogy az áprilisi számlákon nem írták jóvá az összeget.



Azt firtatta, miért nem hajtja végre a Nemzeti Közművek a kormányrendeletet. Indít-e vizsgálatot Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal? Mit tesz az energetikáért felelős Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az ügyben? - sorolt kérdéseit Tóth Bertalan.



Közölte, felszólítják a kormányt, ne nyerészkedjen tovább a magyar családokon, hetvenezer forintot írjon jóvá a gázszámlákon. Javasolta, hogy a kormánypártok fogadják el a parlamentben már 10-szer leszavazott szocialista törvényjavaslatot, hogy átlagfogyasztásig 30 százalékkal csökkenjen a gáz ára.



Jelezte, a kormányrendelet be nem tartása miatt közérdekű bejelentést tesz az energiahivatalnál a Nemzeti Közművek ellen és a fogyasztóvédelemnél is bejelentést tesz.



A frakcióvezető kapott kérdést arról, hogy a Magyar Nemzet szerint 1,2 milliárd forint van Belize-ben annak az offshore cégnek a bankszámláján, amelyiknek az igazgatója Szabó Zsolt fejlesztéspolitikai államtitkár és felesége. Tóth Bertalan szerint sorra derülnek ki azok az ügyek, amelyek bemutatják az Orbán-rendszer "államilag szervezett korrupciós hálózatát".



Az ellenzéki politikus tisztségeiről való lemondásra szólította fel Szabó Zsoltot, valamint arra, hogy lépjen vissza az országgyűlési képviselő-jelöltségtől.



Közölte, mivel a fideszes képviselő vagyonnyilatkozatában nem szerepel, hogy ebben a cégben tisztséget visel, ezért vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez ellene. Hozzátette: feljelentés is tesz ellene különösen nagy értékben elkövetett költségvetési csalás, vagyis adócsalás, valamint hűtlen kezelés és vesztegetés miatt.



Tóth Bertalant kérdezték arról is, a 24.hu szerint a fideszes Szatmáry Kristófnak az MKB két pénztára igazgatótanácsi elnökeként összesen havi 2,5 millió forint jövedelem jár, de ezt nem veheti fel tiszteletdíjként, ezért a pénztárak biztosítást kötöttek a javára és emellett 3 millió forintos költségtérítést is kap.



Tóth Bertalan közölte, az országgyűlési képviselők - néhány kivételtől eltekintve - nem létesíthetnek egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Meg kell vizsgálni, megszegte-e az összeférhetetlenségi szabályt a képviselő, ezért a mentelmi bizottsághoz fordulnak - mondta.



Volt kérdés arról is, az elmúlt időben több olyan eset is kiderült, hogy a Jobbik pénzt ajánlott jelölteknek a visszalépésekért. A szocialista politikus erre úgy reagált, ez a Jobbik dolga.



Arra a felvetésre, egyetért-e Karácsony Gergelynek, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének azon kijelentésével, hogy a Jobbik Simicska Lajos lopott pénzével kampányol, Tóth Bertalan közölte, a miniszterelnök-jelöltjük elmondta erről a véleményét.



Az MSZP-Párbeszéd és az Együtt választási együttműködésről szóló megbeszéléséről a frakcióvezető nem tudott részletekkel szolgálni, annyit elmondott: folynak a tárgyalások.



Szabó Zsolt a nap folyamán közleményben tagadta, hogy tulajdonosa vagy igazgatója lenne olyan offshore cégnek, amelynek számláján nagy összegű készpénzt tárolnak. A fideszes Szatmáry Kristóf pénteki közleményében azt írta, nem rendelkezik "havi 2,5 millió forint láthatatlan jövedelemmel".

MTI