Lelőtték a franciaországi túszejtőt

2018. március 23. 15:53

Két embert megölt, és több mint tizet megsebesített egy marokkói származású iszlamista, aki péntek délelőtt fegyverrel betört és túszokat ejtett egy szupermarketben a dél-franciaországi Trebes településén - közölték rendőrségi források. Emmanuel Macron francia elnök terrorcselekménynek minősítette a túszejtést.

Délelőtt 11 órakor egy harminc év körüli marokkói férfi berontott a dél-franciaországi Trebes egyik szupermarketébe, két embert megölt, az életben maradt dolgozókat és a vásárlókat pedig túszul ejtette. A hatóságok több órán keresztül próbálták rávenni a távozásra, de a támadó nem állt szóba a rendőrséggel. Végül a rendőrök megrohamozták a szupermarketet, lelőtték a fegyveres támadót és kiszabadították a túszokat.

- Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke elmondta: Franciaország újból egy gyáva és véres merénylet áldozatául esett, majd támogatásáról biztosította a francia hatóságokat és a francia népet.

- Emmanual Macron francia elnök bejelentette, hogy a terrorfenyegetettségi szint továbbra is magas marad. Ezt olyan radikalizált személyek beazonosításával magyarázta, akiket veszélyesnek minősítettek és most is nyomon követnek a hatóságok

-Az egyik francia katonatiszt felajánlotta magát az egyik túszért cserébe – tudta meg a Reuters egy nyomozáshoz közeli forrástól.

Szijjártó: Semmi más nem számít, csak a magyar emberek biztonsága

„A terror újra elérte Európát, csütörtökön emlékeztünk meg a két évvel ezelőtti, több mint harminc áldozatot követelő brüsszeli robbantásos merényletre. Együtt érzünk francia barátainkkal,valamint biztosítjuk őket arról, hogy számíthatnak Magyarországra a terrorellenes küzdelemben” – fogalmazott Szijjártó Péter.

A magyar kormány tisztában van kötelezettségeivel, és mindent meg fog tenni a magyar emberek biztonsága érdekében. Az ilyen alkalmak aláhúzzák, hogy semmi sem számít, csak az emberek biztonsága – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter.

Spöttle: Többgenerációs fiatalok követik el a merényleteket

Legyen szó bármilyen merényletről, nagyrészt többgenerációs fiatalok követik el a merényleteket – mondta az M1 Ma délután című műsorában Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő. Lehet, hogy nem Franciaországban született az a terrorista, aki ma túszokat ejtett egy szupermarketben, hanem bevándorló volt, viszont rajta volt a francia hatóságok és a titkosszolgálat listáján, amelyen a „veszélyeztetőket” tartják nyilván, tehát azokat a radikálisokat, akik bármikor átfordulhatnak, és végre is hajthatnak egy esetleges terrorcselekményt.

Macron politikai pályafutását is befolyásolhatja a túszügy

Soós Eszter Petronella, Franciaország-szakértő szerint annak ellenére, hogy az államfő nincs Franciaországban, hanem Brüsszelben és jelenleg a miniszterelnök irányítja az akciót, a politikai felelősség mindenképpen az államfőt terheli majd. A szakértő úgy véli, a társadalmat megosztja, hogy francia állampolgárnak nevezhetők-e a bevándorlók. Egy részük, úgy gondolják, az állampolgárság nemzeti kérdés, tehát csak a franciák az igazi francia állampolgárok. Vélhetően ez az eset is, nagy vitákat generál majd e kérdésben is – tette hozzá Soós Eszter Petronella.

„A saját törvényeik szerint szeretnének élni a migránsok”

A probléma azokkal van, akik Európában elvesztették, majd pedig visszanyerték az identitásukat, tehát újra felfedezik magukban az iszlámot, és ennek következtében hajlamosak túlzásba esni –fejtette ki Maróth Miklós, orientalista az M1 ma Délután című műsorában. A szakértő elmarasztalta az arab világból Európába érkezetteket mondván, hogy a zsebükben európai útlevéllel továbbra is marokkóinak tartják magukat, nem az illető ország állampolgárának, amelynek juttatásait, szolgáltatásait és egyebeket igénybe veszik azokkal az előnyökkel, amelyek járnak nekik.

Bizonyos példák alátámasztják, hogy a második, harmadik generációs bevándorlók, nem rendelkeznek különös ismerettel az iszlámról. „Amikor a Sariát követelik, akkor nem azt követelik, hogy a Saria szerint lehessen élni, hanem azt, hogy a saját kultúrájuk, a saját viszonyaik lennének a dominánsak Európában” – fejtette ki Maróth Miklós.

(MTI/EPA/Amenvals Nathalie)

A terrorista ki fogja provokálni, hogy lelőjék

Elmebetegnek nevezhetők az ilyen elkövetők – mondta Végh József az M1-nek. Meglátása szerint az ilyen típusú terroristáknak nem az élet, hanem a halál minősége a fontos. A kriminálpszichológus, egykori túsztárgyaló szerint nincs sok esély arra, hogy a túszejtő tárgyal a hatóságokkal.

Végh József úgy véli, erre csak akkor van esély, ha az illetékesek kihasználják az elkövető halálhoz való hozzáállását. Számukra ugyanis nem az élet, hanem a halál minősége a fontos – tette hozzá. Szerinte csak erről lehet vele tárgyalni, hogy milyen halált kíván, milyen halál a megfelelő számára. Meglátása szerint a terrorista ki fogja provokálni, hogy a rendőrség lelője.

Horváth: Jelenleg a „második hullám” megakadályozásán munkálkodnak

„Aki időt nyer, az életet nyer” – a szó valódi és átvitt értelmében is – mondta Horváth József volt titkosszolgálati vezető, szakértő a túszejtés alakulásáról. Meglátása szerint először tisztázni kell, hogy vannak-e még élő túszok az épületben, másrészt pedig le kell zárni a támadás környékét, hogy egy másodlagos támadás esetén sem legyen több áldozat.

Gyarmati: A terroristák nem adják fel, amíg el nem érik a céljaikat

A dzsihadistáknak mindig ugyanaz a céljuk: hogy minél nagyobb visszhangot keltsen és minél jobban félelemben tartsák a környéken és az országban élőket. Ez az elképzelésük nem valósult meg Franciaországban, ezért még több ilyen támadásra számíthatunk -mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 Híradójában. Meglátása szerint újból előtérbe kerültek az olyan primitív módszerek, mint az autós gázolások és a késelések, melyeket nehezebb megakadályoznia a rendőrségnek és a titkosszolgálatoknak.

A támadó egy harcedzett, radikalizálódott marokkói

A támadó egy 26 éves, marokkói származású harcedzett férfi, aki aktív tagja az online szalafista hálózatnak. 2016-ban bebörtönözték, a francia hírszerzés gyanúja szerint Szíriában is járt -írja a Le Parisien egy nyomozás közeli forrásra hivatkozva.

Venczel Katalin, az M1 párizsi tudósítója elmondta, a marokkói származású támadó Salah Abdeslamnak, a 2015-ös párizsi terrortámadások irányítójának kiszabadítását követelte, és azt mondta magáról, hogy ő az Iszlám Állam katonája.

Minden jel arra utal, hogy a dél-franciaországi incidens terrorista merénylet volt – mondta Edouard Philippe francia miniszterelnök pénteken. Hozzátette: a francia terrorellenes ügyészség már átvette az irányítást a nyomozás fölött.

A Le Parisien legfrissebb jelentése szerint a két áldozat mellett összesen tizenhatan sérültek meg, de a csendőrség felhívta fel a figyelmet, hogy a halálos áldozatok száma tovább növekedhet.

A Le Figaro című napilap úgy tudja, hogy a szupermarket egyik alkalmazottját megölte a támadó, de már nincs több túsz az üzletben. Más források szerint az üzlet hentese és egy vásárló halt meg. A boltban mintegy húszan tartózkodtak a túszejtés pillanatában. Eric Ménassi, Trebes polgármestere szerint az épületben már csak a túszejtő és egy csendőr található.

„Allahu akbar” – kiáltással támadott

A túszejtés délelőtt 11 órakor történt, szemtanúk több lövést is hallottak. A Reuters szerint nyolc embert tartott fogva a fegyveres. Az egyik szemtanú arról számolt be a Europe 1 rádiónak, hogy a támadó azt kiabálta: „Allahu akbar!”

Az M1 úgy tudja, a férfinál a lőfegyveren kívül gránátok és kések is voltak.

Rendőrségi helikopter a Super U szupermarket épülete felett a dél-franciaországi Carcassonne-tól keletre fekvő Trebes településen (MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

A hírtelevízió értesülése szerint a fegyveres a túszejtést megelőzően egy gépkocsiból rálőtt négy marseille-i rendőrre, akik egy közeli terepen futottak. Az egyik rendőr a vállán könnyebben megsebesült. A támadó ötször lőtt, és azután ment be a Super U szupermarketlánc egyik üzletébe. A BFM úgy értesült a párizsi ügyészségtől, hogy a férfi azt mondta: az Iszlám Állam dzsihadista szervezet nevében lép fel.

A belügyminisztérium azt kérte a sajtó munkatartásaitól, hogy egyelőre ne menjenek a helyszín közelébe, és ne zavarják a rendőri erők fellépését, illetve ne tegyenek közzé olyan „szóbeszédeket”, amelyek megzavarhatják a tájékoztatást. A tárca jelezte, hogy a Twitteren folyamatosan tájékoztat a rendőri beavatkozás fejleményeiről.

hirado.hu - M1 - AFP - Reuters - Independent