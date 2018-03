A Kreml sajnálja az EU-nagykövet visszarendelését

2018. március 23. 17:42

A Kreml sajnálja, hogy az EU a Szkripal-ügy miatt konzultációra visszahívta moszkvai nagykövetét - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pénteken Moszkvában újságíróknak.

Sajnálkozását fejezte ki amiatt is, hogy az ügyben elfogatott határozatban a "nagy valószínűséggel" megfogalmazás szerepel Oroszország állítólagos érintettségével kapcsolatban. Ismételten kifogásolta, hogy Moszkva első kézből semmilyen tájékoztatást nem kapott Londontól az incidens ügyében. Mint mondta, az sem ismeretes a számára, hogy a brit fél milyen érvekkel vette rá támogatására az EU-országokat.



Peszkov nem kívánta kommentálni annak lehetőségét, hogy Nagy-Britannia után több más EU-tagállam is orosz diplomaták kiutasítása mellett dönthet.



A további kiutasítások kilátásba helyezésére a Hanoiban tárgyaló Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is reagált.



"Minden országnak magának kell döntést hoznia, méltóságérzetének saját értelmezése alapján" - mondta, majd megjegyezte, hogy "a nyomozás még be sem fejeződött, de Nagy-Britannia máris rá akarja venni partnereit, hogy konfrontációs lépéseket tegyenek".



A szóvivő a több nyugati államban propaganda-televíziónak bélyegzett állami RT csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország Nagy-Britannia részéről "nagyon ellenséges politikát tükröző", felelőtlen nyilatkozatokba ütközik. Úgy vélekedett, hogy Moszkvának a saját belső céljai elérése érdekében minimalizálnia kell ennek a "szerencsétlen realitásnak" a következményeit.



Artyom Kozsin, az orosz külügyminisztérium sajtóosztályának igazgató-helyettese pénteken sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az EU Szkripal-ügyben Nagy-Britannia és az Egyesült Államok oroszellenes kampányának "farvizein halad".



Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynök és lánya súlyos március 4-én mérgezéses tünetekkel került az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami miatt hazájában elítélték, de ügynökcsere keretében elengedték. London a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. A nyugati országok nyilatkozataikban felsorakoztak Nagy-Britannia mögött. Moszkva felajánlotta együttműködését az ügy kivizsgálásában.



John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóvá történt kinevezésével kapcsolatban a Kreml szóvivője újságíróknak telekonferencián nyilatkozva kifejezte reményét, hogy az amerikai vezetésben egyre többen lesznek olyanok, akik el tudnak vonatkoztatni az oroszellenességnek az Egyesült Államokon átsöprő hullámától. A szóvivő elmondta, hogy Boltont ismerik a Kremlben, de nem kívánt válaszolni az amerikai tisztségviselő személyes tulajdonságait feszegető kérdésekre.



Peszkov az RT-nek adott interjújában reményét fejezte ki, hogy az amerikai vezetés belső problémái nem hiúsítják majd meg Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozóját. Mint mondta, arra már csak a szíriai és a Koreai-félszigeten kialakult konfliktus rendezése érdekében is szükség lenne, de néhány amerikai kormányzati szerv ezt nem így látja.



Mike Pompeót, a CIA-igazgatóból kinevezett amerikai külügyminisztert "kemény fiúnak" és a nemzetközi ügyekben tapasztalt embernek nevezte. Megjegyezte, hogy Pompeo a diplomáciától eltérő szemszögből ismeri a nemzetközi ügyeket, de szavai szerint fontos minden partnerrel együttműködni, és "néha a legváratlanabb emberekkel lehet közös nevezőt találni a tárgyaláshoz". Peszkov megfogalmazása szerint az orosz-amerikai kapcsolatokban, de a nemzetközi politikában is "egyre több a hidegháborús elem". Úgy vélekedett, hogy több országnak sem tetszik a Putyin vezette, növekvő Oroszország, ami miatt egyre keményebben, minden szabályról megfeledkezve lépnek fel a nemzetközi ügyekben. Ugyanakkor, mint mondta, "sok" európai országban tudják, hogy Európa nem fejlődhet Oroszország bevonása nélkül.

MTI