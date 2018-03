Az arisztokrácia udvarainak gasztronómiája Gödöllőn

2018. március 23. 18:00

Az európai arisztokrácia udvarainak gasztronómiája mutatkozik be ebben az évben a Gödöllői Királyi Kastélyban egy nemzetközi programsorozat részeként.

Az intézmény közleménye szerint a kulturális örökség európai évében Portugáliától Lengyelországon át Dániáig 19 királyi rezidenciában, több mint 100 rendezvény keretében mutatják be az európai gasztronómiai örökséget kiállítások, tematikus utak, múzeumpedagógiai foglalkozások, családi napok, workshopok, szemináriumok, előadások, rekonstrukciók, viták és kóstolók keretében.



A Gödöllői Királyi Kastély mint az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségének tagja csatlakozik a kezdeményezéshez és Terítéken a "fehér arany" - nagypolgári, arisztokrata és uralkodói porcelánok a 19. századból címmel rendez tárlatot, amelyen az arisztokraták vendéglátási szokásait mutatják be.



Mint írják, a reprezentáció és az etikett sehol sem került annyira erősen előtérbe, mint a szertartások által uralt étkezéseken, főként az esti vacsorákon, ahol a tányérok, a poharak és az evőeszközök minősége jól mutatta a vendéglátó család társadalmi helyzetét. Az időszaki kiállításon szereplő tárgyak jellegzetes 19. századi darabok, amelyek között láthatók lesznek az empire korszakától készülteken át egészen a híres magyar porcelánmanufaktúrák különleges darabjaiig.



A gasztronómia a kastély húsvéti programjaiban is kiemelt szerepet kap, de bemutatkozik Sisi kedvenc virága, az ibolya is, többek közt az ibolyakóstolás és az illatkalandtúra programjain.



Húsvéthétfőn a hagyományok jegyében zajlanak a kastély rendezvényei, a Séta Erzsébet királyné nyomában című programon pedig a királyné lakosztályát fedezhetik fel az érdeklődők, de ellátogathatnak az istállóba és a Lovardába is.

MTI