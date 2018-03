8 külképviseleti megfigyelőt vett nyilvántartásba az NVB

2018. március 23. 21:11

Nyilvántartásba vette az első külképviseleti megfigyelőket az április 8-ai országgyűlési választásra pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság.

A választási eljárási törvény szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhatnak meg.



A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak két megfigyelő megbízására, külképviseleti megfigyelő csak választójoggal rendelkező magyar állampolgár lehet.



A külképviseleti megfigyelőt az NVB-nél március 29-én 16 óráig lehet bejelenteni, ezt követően az NVB ellenőrzi a külképviseleti megfigyelő választójogát, és ha rendben találja, a megfigyelőt nyilvántartásba veszi.



Az NVB pénteken nyolc külképviseleti megfigyelőt vett nyilvántartásba, valamennyit a Momentum Mozgalom jelentette be.



A nyilvántartásba vett külképviseleti megfigyelő jelen lehet a külképviseleti választási iroda munkájánál, azt, illetve a szavazás menetét figyelemmel kísérheti, a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit, kifogást nyújthat be.



A megfigyelőnek joga van a szavazás lezárása után a lezárt urnát aláírni. A megfigyelő a szavazást, illetve a külképviseleti választási iroda munkáját nem befolyásolhatja és nem zavarhatja.



A külképviseleti megfigyelő a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni. A külképviseleti megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízót (pártot vagy független jelöltet) terhelik.



A választópolgárok az országgyűlési választáson 84 ország 118 külképviseletén adhatják le voksukat, vagyis ennyi külképviseletre jelenthetnek be megfigyelőt a pártok és független jelöltek. 2014-ben 91 külképviseleti megfigyelőt vett nyilvántartásba az NVB.

MTI