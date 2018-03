Hetente találkoznak Soros emberei az EB képviselőivel

2018. március 23. 22:59

A Borsonline szerint Frans Timmermans 20 éve kapcsolatban van Soros Györggyel. Többször fogadta az amerikai tőzsdespekulánst Brüsszelben.Bevallása szerint főként Európa egységének megerősítéséről tárgyalt vele, rendszeres találkozóik pedig szerepelnek a mindenki számára hozzáférhető bizottsági eseménynaptárban – idézi a portál az uniós politikust.

A portál szerint ezekből az adatokból azonban most más is kiderült: Timmermans nemcsak Sorossal, hanem Soros szervezeteinek embereivel is rendszeresen egyeztet, sőt az EB-alelnök találkozott a legtöbbet a biztosok közül a Nyílt Társadalom Alapítvány brüsszeli központjának képviselőivel.

Az Open Society European Policy Institute (OSEPI) befolyásos szervezet, legfőbb terepük az Európai Parlament és az Európai Bizottság. EP-akkreditációja 12 lobbistájuknak van, akik összesen 52-szer, vagy-is szinte hetente találkoznak az Európai Bizottság képviselőivel.

A határidőnaplók adatai szerint Timmermans tavaly körülbelül háromhavonta egyeztetett velük, a megbeszéléseken pedig a magyar civil törvényről, a CEU-t is érintő jogszabályról és a migrációról volt szó. A magyar civil törvényt Timmermans többször is keményen bírálta, az Európai Parlament április 26-i vitáján is felszólalt.

Egy nappal később találkozott Sorossal, április 28-án pedig ismét az OSEPI emberével egyeztetett. Azt nem tudni, hogy milyen „jó tanácsokat” kapott, mindenesetre érdekes, hogy öt nappal később újabb kirohanást intézett Orbán Viktor ellen: egy lapinterjúban antiszemitizmussal vádolta meg a magyar kormányfőt, amiért Orbán Viktor az EP-vitán amerikai pénzügyi spekulánsnak nevezte Soros Györgyöt. Timmermans azt is leszögezte: ezután az Európai Bizottságnak jobban be kell avatkoznia a magyarországi vitákba.

Soros György tehát – a lap szerint – sajátos és mindent átszövő intézményrendszert hozott létre Brüsszelben. Nemcsak a bizottság alelnöke, hanem több – Magyarországot folyamatosan támadó uniós biztos és EP-képviselő is állandó kapcsolatban áll az OSEPI-vel. Az már ősszel nyilvánosságra került, hogy Soros Györgynek illetve szervezeteinek a 751 EP-képviselőből 226 „megbízható szövetségese” van az Európai Parlamentben.

A Soros-szervezetek tevékenységét szigorúan szabályozni kell

Az elmúlt napokban még bizonyosabbá vált, hogy a migrációt szervező Soros-szervezetek tevékenységét szigorúan szabályozni és nemzetbiztonságilag ellenőrizni kell, működésüket pedig engedélyhez kell kötni – mondta Völner Pál.

Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, a Soros-szervezetek sorra buknak le azzal, hogy illegális és nemzetbiztonságilag kockázatos eszközökkel dolgoznak Magyarország ellen.

hirado.hu - M1 Híradó