Analytica - Házkutatás kezdődött a cég londoni irodáiban

2018. március 23. 23:14

Házkutatás kezdődött péntek este a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég londoni központjában.

A házkutatási engedélyt Elizabeth Denham brit információs kormánybiztos kérésére adta ki a londoni felsőbíróság.



Ennek előzményeként brit és amerikai sajtójelentések szerint a Cambridge Analytica több tízmillió Facebook-felhasználó adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban személyre szabott üzenetekkel próbálta befolyásolni őket, tudtuk nélkül.



Egyes brit sajtóbeszámolók szerint a cég ugyanígy megpróbálta befolyásolni a brit EU-tagságról szintén 2016-ban tartott, a kilépést pártolók szűk győzelmével végződött népszavazást is.



Elizabeth Denham információs kormánybiztos közölte: hivatala - amelynek illetékességi körébe tartozik az adathasználat törvényessége feletti felügyelet - azt kívánja kideríteni, hogy a Cambridge Analytica gyűjtött-e felhatalmazás nélkül személyes adatokat a Facebook közösségi portálról.



A Cambridge Analytica ügyvezető vezérigazgatója, Alexander Tayler a házkutatás megkezdésével egy időben nyilatkozatban közölte, hogy a cég az információs kormánybiztos hivatalával már tavaly február óta kapcsolatban van, és együttműködik a vizsgálatot végző hatóságokkal.



Tayler szerint a cég saját belső vizsgálata már 2015-ben kimutatta, hogy a Facebookról gyűjtött adatokat maradéktalanul törölték, de a Cambridge Analytica most független külső vizsgálócégek bevonásával is ellenőriztetni akarja, hogy az adattörlés valóban teljes körű volt-e.



A The New York Times című amerikai és a The Guardian című brit napilap egyidejűleg közölt minapi feltáró riportja szerint a Cambridge Analytica 50 millió Facebook-oldal adatait gyűjtötte be és dolgozta fel.



A lapok szerint a cég 2014-ben megszervezett egy kvízjátékot a Facebookon, azzal a meghirdetett céllal, hogy a résztvevők elemzést kapnak tipikus személyiségjegyeikről. A játékban 270 ezer Facebook-profil tulajdonosa vett részt, és az ő Facebook-ismerőseik hálózatának elérésével fért hozzá a cég az összesen 50 millió, zömmel amerikai Facebook-profil tulajdonosának adataihoz, tudtuk és beleegyezésük nélkül.



A Cambridge Analytica alapítói, illetve befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadója, aki egy ideig a cég alelnöke volt, és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója.



Az ügyet feltáró oknyomozó médiatevékenységbe bekapcsolódott a Channel 4 nevű, kereskedelmi alapon működő, de közszolgálati feladatokat is ellátó brit televíziós csatorna. A cég Sri Lanka-i üzletembernek álcázott riportere rejtett kamerájával felvette, amint Alexander Nix, a Cambridge Analytica - állásából azóta felfüggesztett - vezérigazgatója elmondja, hogy cége milyen lejárató kampányokkal tud hitelteleníteni politikai riválisokat.



A Nix által vázolt módszerek között szerepelt légyottok megszervezése prostituáltakkal, valamint olyan helyzetek kialakítása és rögzítése rejtett kamerákkal, amelyekben úgy tűnik, mintha a kiszemelt célpont kenőpénzt venne át.



A Cambridge Analytica igazgatótanácsa a hét elején közleményben jelentette be, hogy azonnali hatállyal felfüggesztette állásából a cég vezérigazgatóját az ügy teljes körű független vizsgálatának idejére.



A londoni alsóház digitális, kulturális, média- és sportügyekért felelős bizottságának elnöke, Damian Collins a héten levélben kérte Mark Zuckerberget, a Facebook alapító vezérigazgatóját, hogy meghallgatásra jelenjen meg a bizottság előtt.

MTI