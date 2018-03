Kárpátalján a magyar iskolaépítés a legjobb válasz

2018. március 24. 01:16

A magyar iskolaépítés a legjobb válasz Kárpátalján a kisebbségek anyanyelvi oktatási jogait szűkítő ukrán tanügyi törvényre – jelentette ki Grezsa István kormánybiztos pénteken Munkácson, amikor ünnepélyesen átadta a Szent István Római Katolikus Líceum magyar állami támogatással létesült új szakkollégiumi épületét.

Beszédében a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta, üzenetértékkel bír, hogy új épületszárnnyal bővül a munkácsi római katolikus líceum, főképp a fél éve elfogadott új ukrán oktatási törvény magyar anyanyelvi oktatást korlátozó 7. cikkelye által kiváltott magyar-ukrán vita tükrében.

A törvény, ha módosítás nélkül vezetik be, hátrányosan érint minden kárpátaljai magyar oktatási intézményt – tette hozzá, kiemelve: „erre a legjobb válasz a magyar iskolaépítés és az a hit, amely a római katolikus egyházat jellemzi Kárpátalja minden szegletében”. A hit pedig nem szól másról, mint arról, hogy építkezünk, ami azt jelzi – mutatott rá –, hogy ezer év után is magyarként akarunk élni mind Kárpátalján, mind a Kárpát-medencében, mind az anyaországban, valamennyi felekezet a maga hite szerint.

A kormánybiztos azt is elmondta, hogy az új szakkollégiumi épület nemcsak oktatási intézményként, hanem 200 négyzetméteres alapterületével a munkácsi magyarság közösségi tereként is fog szolgálni, ahol kisebb rendezvények tarthatók. „A közel 80 millió forintos magyar kormánytámogatással létesült szakkollégiumi épület átadása egyfelől azt az üzenetet és reményt is hordozza, hogy gazdagodik, terebélyesedik és színvonalában is nő a római katolikus és általában a magyar oktatás Kárpátalján, másfelől jól jellemzi a magyar nemzetpolitikának az egyértelmű irányvonalát, hogy meg kell őriznünk keresztény hitünket magyarként történő megmaradásunk érdekében” – fogalmazott Grezsa István.

A Szent István Római Katolikus Líceum magyar állami támogatással létesült új szakkollégiumi épülete az átadóünnepség napján Munkácson 2018. március 23-án. MTI Fotó: Nemes János

Kristofori Olga, a Szent István líceum igazgatója beszédében kiemelte: „Munkács és Kárpátalja magyarjai ezúttal is megbizonyosodhattak a felől, hogy fontosak vagyunk az anyaországnak, ezért támogatja kulturális, nyelvi értékeinket, identitásunk megőrzését, szülőföldön való megmaradásunkat.” Köszönetét fejezte ki a támogatásért, rámutatva, hogy az új épülettel az intézményi és közösségi élet is fellendül Munkácson. „Nagyra értékeljük Magyarország nemzeti kormányának segítségét, bízunk benne, hogy folytatja tevékenységét” – mondta a líceum igazgatója.

Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke a tanulás és főként az anyanyelven való tanulás fontosságát hangsúlyozta. Hozzátette, az új épület nem csak oktatási célokat szolgál majd, hanem a magyarság háza, gyülekezési helye lesz, ami Munkácson különösen fontos, hiszen míg régen német nyelvű, addig most ukrán környezetben él a magyarság. „Ezért is fontos, hogy összetartsanak a magyarok, jöjjenek össze a líceumi épületben, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, és vigyék tovább a krisztusi, Szent István-i alapokra épülő ezeréves hagyományokat” – emelte ki a munkácsi megyéspüspök.

Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa (j2) beszélget Kristofori Olgával, a Szent István líceum igazgatójával a Szent István Római Katolikus Líceum magyar állami támogatással létesült új szakkollégiumi épülete átadóünnepsége után Munkácson 2018. március 23-án. Középen Beke Mihály, Magyarország beregszászi főkonzulátusának első beosztottja, balról Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. MTI Fotó: Nemes János

