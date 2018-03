Trump korlátozta a transzneműek katonai szolgálatát

2018. március 24. 09:20

Donald Trump amerikai elnök erősen korlátozta a transzneműek szolgálatát a hadseregben.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök pénteken a kora esti órákban írta alá az erről szóló memorandumot, amely bár megtiltja, hogy transzneműek bármelyik haderőnemnél szolgálatot teljesítsenek, ám egyúttal mozgásteret ad az illetékes katonai vezetőknek e politika érvényesítésére.



A dokumentum szövege szerint azok a "nemi hangulatzavar" kórtörténettel rendelkező transzneműek vannak kizárva a katonai szolgálat lehetőségéből, akik "lényeges orvosi kezelésre szorulhatnak, beleértve a sebészeti műtétet vagy a gyógyszeres kezelést". A memorandum ugyanakkor a kivétel lehetőségét is felveti, amikor így fogalmaz: a tiltás "bizonyos korlátozott körülmények között" nem érvényes. A dokumentum ugyanakkor konkrétan nem fejti ki a "korlátozott körülmények" mibenlétét, de leszögezi, hogy a védelmi miniszternek és a belbiztonsági tárca vezetőjének felhatalmazása lesz a mérlegelésre.



A Fehér Ház pénteken bejelentette, hogy James Mattis védelmi miniszter szerint a "nemi hangulatzavarral" jellemezhető egyének kockázatot jelentenek a hadsereg hatékonyságára.



Donald Trump már 2017 nyarán Twitter-üzenetben jelezte, hogy szándékában áll elődjének, Barack Obamának a transzneműek katonai szolgálatával kapcsolatos politikájának megváltoztatása. Az Obama-érában ugyanis a transznemű mivoltukat nyíltan felvállalók is teljesíthettek katonai szolgálatot, bármelyik haderőnemnél.



Trump tavaly nyári bejelentése után - civil szervezetek perkérelmei nyomán - három szövetségi bíróság is megtiltotta a tiltás foganatosítását. A Pentagon (védelmi minisztérium) akkor erre válaszul úgy foglalt állást, hogy a már szolgálatot teljesítő transzneműek maradhatnak a hadseregben, de új jelentkezőket csak 2018. január elsejétől sorozhatnak be.

MTI