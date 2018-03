12 ezer veszélyes radikális Franciaországban

2018. március 24. 09:22

Mintegy 12 ezer veszélyes radikális embert tartanak nyilván a francia hatóságok - mondta Soós Eszter Petronella politológus, Franciaország-szakértő szombat reggel az M1 aktuális csatornán az előző napi túszdrámával kapcsolatban.

A szakértő elmondta, ennyi embert lehetetlen folyamatosan megfigyelni, és bár Redouane Lakdimot, a dél-franciaországi támadót is követték, végül nem sikerült megakadályozni, hogy rendőrökre lőjön és túszokat ejtsen.



Kérdésre elmondta azt is, az utóbbi évek franciaországi terrortámadásait jellemzően nem a migránsok, hanem harmadik- vagy másodikgenerációs bevándorlók követték el.



A pénteki támadásra viszont ez nem igaz, hiszen Lakdim marokkói volt - tette hozzá.



A támadó, a carcassonne-i lakos Lakdim - aki azt állította, hogy az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozik - péntek délelőtt először megállított egy gépkocsit, rálőtt vezetőjére és utasára, egyikük meghalt. Ezután a carcassonne-i kaszárnya közelében kocogó rendőrökre lőtt - egyiküket megsebesítette a vállán -, majd egy közeli kisváros, Trebes szupermarketjéhez hajtott, ahol túszokat ejtett. Két embert megölt, majd a rendőrök közbelépésére a túszok többségét elengedte, majd a rendőrök megrohamozták az épületet és végeztek vele.



A túszdrámában megsebesült egy csendőr is, aki önként ajánlkozott a túszokért cserébe. Az alezredes szombati tájékoztatás szerint belehalt sebesülésébe, így a túszejtővel együtt öt halottja és több mint tíz sebesültje van a támadásnak.

MTI - M1