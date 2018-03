Egészségügyinek álcázott politikai tüntetést tartanak

2018. március 24. 12:20

Látszólag az egészségügyért folyó, valójában politikai indíttatású tüntetést szervez a Független Egészségügyi Szakszervezet, hiszen a követeléseikről már régóta tárgyalunk a kormánnyal, amely be is tartja, amiben megállapodtunk – mondta el a Magyar Időknek Cser Ágnes. A mai demonstrációt nemcsak a szakszervezetek képviselője, hanem a Munkástanácsok Országos Szövetsége is ellenzi és értelmetlennek tartja.

Egészségügyinek álcázott politikai esemény a ma délutáni tüntetés, amelyet a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) szervez, ráadásul ez utóbbi politikai pártot is létrehozott – jelentette ki lapunknak Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (MSZ EDDSZ) elnöke.

Mint mondta, a hivatalosan sztrájktárgyalásnak nevezett egyeztetést már 2015 óta folytatják a kormánnyal, azóta komoly és kézzelfogható eredményeket értek el, többek között az orvosok két év alatt 207 ezer forintot kaptak alapilletményként, az egészségügyi szakdolgozók pedig 107 ezer forintot, erre jön rá minden más bérpótlék.

Cser Ágnes szerint a 2016. szeptember 1-jével elindult ágazati bérfejlesztésről és bérfelzárkóztatásról a kormánnyal kötött megállapodás kiemelt jelentőségű volt abban, hogy a közpénzen képzett orvosok és szakdolgozók korábbi kivándorlási hulláma mérséklődjön, sőt egyre többen térnek haza közülük, illetve a hazai pályaelhagyók is visszatérnek a szakmájukba.

– A 2010 előtti ellenzéki pártoknak nincs erkölcsi alapjuk az egészségügyről szónokolni, mert semmit nem tettek, még csak tárgyalni sem voltak hajlandók a sztrájkköveteléseikről – hangsúlyozta a szakszervezet elnöke. A FESZ-ről azt is elmondta: amikor 2015-ben több más szervezet mellett felkínálták nekik, hogy csatlakozzanak a sztrájktárgyalásukhoz, akkor nem tették, hanem végig lejárató kampányt folytattak a sztrájktárgyalás ellen, sőt most még „ellentüntetést” is szerveznek.

Cser Ágnes lapunkkal közölte azt is: megköszönve a sztrájktárgyalók nevében (MSZ EDDSZ – Mentődolgozók Önálló Szakszervezete) a stratégiai partnereknek, a MOK-nak, a MESZK-nek és az MGYK-nak minden eddig elért eredményt, folytatják a tárgyalásokat a tárcával. A cél, hogy az alapellátásban foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra – a védőnőkre is ideértve – és a gazdasági-műszaki-ügyviteli dolgozókra is kiterjesszék a bérfejlesztést.

– Amint ezek a követeléseik teljesülnek, folytatják az összecsúszott bértábla arányosabbá tétele kapcsán folytatott tárgyalásokat. A hosszú távú cél az, hogy minden egészségügyi szakdolgozó és orvos keresete elérje az uniós bérek 75 százalékát, mely követelést már 2004-ben megfogalmazták – hangsúlyozta az elnök.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a hivatalosan hozzájuk tartozó FESZ úgy tartja meg a tüntetést, hogy a közelmúltban tartott tanácsülésen egyértelműen azt javasolták nekik, ne tegyék.

A tüntetést szervező FESZ-t lapzártánkig nem tudtuk elérni, így nem tudtuk meg azt sem, pontosan mik a követeléseik.

magyaridok.hu